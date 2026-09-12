第20屆金門書展開幕 台灣、大陸上萬本圖書參展

第20屆金門書展今天在金城鎮浯江書院開幕，展出台灣、中國上萬本圖書。金門縣文化局表示，書展不僅促進兩岸出版與文化交流，更有助於帶動在地閱讀風氣。

金門書展今年已第20屆，由金門縣文化局與海峽出版發行集團、福建新華發行集團、中華民國圖書出版事業協會及麗文文化事業機構共同舉辦。

金門縣副縣長陳龍安出席開幕活動致詞表示，閱讀使人成長，金門縣政府推動扎根零歲政策便包含讓閱讀從孩子開始；他也說，「兩岸的出版界花很多心力將書集結在這裡」，且今年展覽除書籍外，文創專區也有文房四寶等產品。

金門縣文化局透過新聞稿表示，為提升活動多元性與互動感，開幕現場設置造型飾品傳統工藝體驗區，讓民眾與親子組隊親手製作，切身感受傳統工藝獨特美感與文化底蘊。

文化局表示，書展不僅促進兩岸出版與文化交流，更有助於帶動在地閱讀風氣，期盼透過多元展售與手作體驗，帶領更多民眾重拾閱讀樂趣，持續朝向「從零歲開始的閱讀城市」願景邁進。