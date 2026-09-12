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屏東大埔福德宮閹雞賽慶伯公生 僅1戶參賽盼傳承

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣南州鄉大埔福德宮今天慶祝伯公生，依慣例前一天先舉行閹雞比重賽。今年參賽雞隻皆來自同一戶人家，延續北客南遷傳統文化，有居民表示，希望年輕輩回鄉傳承文化。

南州鄉大埔社區為早期北部客家移民聚落，在地信仰中心大埔福德宮於民國74年建廟完成，每年農曆8月2日慶祝伯公生，並在前一天舉行閹雞比賽比重量。今年一共3隻雞參賽，第1名重15.06台斤、約9公斤重，第2名15.02台斤，第3名14.14台斤。

這3隻閹雞都由在地人家莊煥鑫與他太太羅金連照養，莊煥鑫也是去年冠軍。他告訴中央社記者，他自年少參賽，得過多次冠軍，第1名獎金自當年建廟開始，40多年來一直維持在新台幣3000元，養1隻閹雞成本卻超過1萬元，持續參賽為的是傳承及一份敬神心意。

莊煥鑫說，他本身務農，閹雞比賽是農業時代娛樂活動，家家戶戶都有養雞，全盛時期會有10餘隻雞參賽。現在年輕人多在外地工作，老人家離世後也無人接手。他如今也70多歲了，「再養還有幾年」？農曆8月初二後，夫妻倆仍會抓小雞回來飼養。

大埔社區出身的南州鄉代戴曉萍認養莊煥鑫所飼閹雞1隻，並獲得第3名。她說，大埔社區2鄰居住人口僅百餘人，目前剩2至3戶養閹雞。由於人口老化，逐漸也有青年返鄉照顧父母，希望青年也能接棒傳承這項客家文化。

屏東 大埔

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