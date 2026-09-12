馬祖秋季傳統慶典接力登場 牛角做出幼打頭陣

115年馬祖秋慶系列活動，由16歲青年成年禮的「牛角做出幼」打頭陣。今天下午93位高一生，在連江縣首長與地方耆老、家長與親友祝福中，循古禮完成儀式。

連江縣政府文化處主辦的「牛角做出幼」成年禮，今天下午於南竿鄉復興村牛峰境五靈公廟舉行。93位馬祖高中一年級學生依照傳統古禮，領戒尺、過火爐、蓋祈福印、長輩加冠等，象徵邁出成人的第一步。並對父母行跪拜、奉茶禮，感謝養育之恩。

文化處新聞資料指出，今年「牛角做出幼」除成年禮外，首度擴大納入求子、新生兒及新婚感恩等祈福儀式。以新生兒祈福為例，傳統為聘請道士至家中，不僅過程繁瑣，費用更高達新台幣上萬元。今年擴大舉辦後，除順應時代潮流，更減輕父母壓力。

連江縣長王忠銘致詞時勉勵青年，應懷著感恩與尊重心情，感謝父母撫養成人，盼青年們未來努力打拼，走出一條康莊大道。地主牛峰境五靈公廟宇主任委員曹爾元則說，「牛角做出幼」規模逐年擴大，成年禮外更肩負保存剪花、紅斗、喜娘等傳統文化，及新生兒健康成長等祈福意涵。

文化處指出，今年「牛角做出幼」觀禮家長突破80人，且不少父母遠從台灣本島、東引、莒光前來，見證孩子迎向成年。

馬祖秋慶系列活動，除「牛角做出幼」外，還有「鐵板燒塔節」、「媽祖昇天祭」等。