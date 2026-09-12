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從洋樓走進坑道 金門古蹟日登場帶民眾穿越百年「時光隧道」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日上午在金沙戲院揭幕，參加者由金沙戲院出發，走訪張文帝洋樓、黃宣顯六路大厝等處，從立面、格局及裝飾細節認識僑鄉建築，直說很有收穫。記者蔡家蓁／攝影
「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日上午在金沙戲院揭幕，參加者由金沙戲院出發，走訪張文帝洋樓、黃宣顯六路大厝等處，從立面、格局及裝飾細節認識僑鄉建築，直說很有收穫。記者蔡家蓁／攝影

「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日上午在金沙戲院揭幕，金門縣政府秘書長張瑞心、文化局長陳榮昌等人出席，正式啟動今年以「金門有影：島嶼的守護身影」為主題的系列活動，邀民眾從建築、生活到戰地歷史，重新走進金門的文化現場。

今年全國古蹟日以「我們都活在未來的古蹟裡」為核心，金門則以一個「影」字延伸想像：是洋樓與傳統建築映在土地上的身影，也是戰地歲月留下的痕跡，更是修復匠師一磚一瓦留下的手藝，以及世代金門人在日常生活中默默守護文化的身影。

文化局長陳榮昌表示，金門文化資產類型多元，從傳統閩南建築、僑鄉洋樓、聚落、風獅爺，到軍事坑道與戰地遺構，每一處都記錄不同時代的生活與歷史。文化資產保存不能只停留在「修好一棟房子」，更重要的是讓建築背後的人、故事、工藝與記憶繼續流動。

因此，今年古蹟日不只「看古蹟」，更強調「走進文化資產」，今明兩天規劃「建築之影」、「守護之影」、「生活之影」、「時代之影」4大主題路線，每梯次30人，透過實地走讀、專業導覽與文化體驗，從不同角度閱讀金門。

今日由金沙戲院出發，走訪張文帝洋樓、黃宣顯六路大厝、陳景蘭洋樓，從立面、格局及裝飾細節認識僑鄉建築；下午則前往北山古洋樓、董允耀洋樓及古崗學校，了解修復、保存與再利用背後的專業工藝。

明天則轉向「生活」與「時代」，「生活之影」走進聚落尋找風獅爺，從鎮風止煞看先民與自然共處的智慧；「時代之影」深入雙乳山坑道，從軍事遺構回望戰地政務與冷戰時期的金門。

首次參與走讀的民眾也直呼，「以前經過這些地方，只覺得是老房子，聽完故事後才發現，每一棟建築背後都有人、有生活，也有一段金門的歷史。」也有參與者認為，透過走讀與手作，比單純看展更容易理解文化資產，「原來古蹟不是只能遠遠觀看，而是可以走進去、動手做，也能和自己的生活連結。」

今年活動另規劃洋樓立體卡片、風獅爺盆器彩繪、絹印等體驗，讓民眾從「看、聽、走、做」親近文化資產，吸引不少親子到場參加反映熱烈。

「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日上午在金沙戲院揭幕，與會貴賓共同主持開幕。記者蔡家蓁／攝影
「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日上午在金沙戲院揭幕，與會貴賓共同主持開幕。記者蔡家蓁／攝影

「金門古蹟日系列活動」今日登場，會後並準備限量100份「洋樓搖搖樂」文創體驗品，讓民眾動手體驗，女孩開心拿著作品拍照。記者蔡家蓁／攝影
「金門古蹟日系列活動」今日登場，會後並準備限量100份「洋樓搖搖樂」文創體驗品，讓民眾動手體驗，女孩開心拿著作品拍照。記者蔡家蓁／攝影

「金門古蹟日系列活動」今日在金沙戲院揭幕，會中也準備限量100份「洋樓搖搖樂」文創體驗品，讓民眾一起動手體驗，用不同方式加入今年的金門古蹟日。 記者蔡家蓁／攝影
「金門古蹟日系列活動」今日在金沙戲院揭幕，會中也準備限量100份「洋樓搖搖樂」文創體驗品，讓民眾一起動手體驗，用不同方式加入今年的金門古蹟日。 記者蔡家蓁／攝影

「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日在金沙戲院揭幕，來自福州的陸客也開心參與。記者蔡家蓁／攝影
「2026年全國古蹟日及金門古蹟日系列活動」今日在金沙戲院揭幕，來自福州的陸客也開心參與。記者蔡家蓁／攝影

金門 古蹟

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