高雄柴山大路豪雨滑動 搶修強化路基車輛恢復通行

高雄8月多場豪雨，鼓山區柴山大路（過中山大學文學院北向路段）路面滑動約50公尺，市府上月緊急封閉車道，經搶修及改善道路基底層，今天中午恢復車輛通行。

高雄市工務局道路養護工程處今天透過新聞稿表示，柴山是天然𥑮硓石（珊瑚礁岩）特殊地質，岩層及土石長期受風化、降雨沖刷等自然作用影響，造成此區域道路周邊地形條件較為複雜，部分路段易在雨水滲流及地基土壤含水量升高後滑動或坍陷。

道工處指出，為提升道路整體穩定性及耐久性，此次工程先將軟爛淤泥及已不具承載力土層挖除，再打設鋼軌樁補強結構，強化路基支撐能力後進行回填作業，最後重新鋪設AC路面層並同步改善排水導流動線，恢復道路平整及品質。

道工處補充，柴山大路不只是桃源里主要道路，也是通往柴山，這個高雄人後山、後花園必經之路，為守護通行權益，市府皆於災時即刻投入搶修、災後加速復原重建，也將持續關注道路邊坡狀況並視情形採取相關防護措施，確保安全用路環境。