影／挑戰75年藍營版圖！屏東3任縣長同台 力拱梁育慈攻市長

屏東市長民進黨徵召參選人梁育慈今競選總部成立，屏東縣前任、現任縣長，曹啟鴻、潘孟安與周春米先後同台，展現屏東隊團結氣勢，宣示挑戰屏東市從1951年地方自治以來，75年來未曾政黨輪替的屏東市長席次。

總統府秘書長、前縣長潘孟安說，屏東的進步是一代接一代累積，大家接棒推動轉型，讓屏東蛻變今日幸福城市。屏東縣一直在前進，屏東市更不能落後，過去沒有人挑戰成功，這次要把這一塊補起來，讓縣、市同步。

屏東縣長周春米以「十大推薦」向鄉親說明梁育慈為何適合當屏東市長，無私有氣魄、接地氣、真正骨力、具備專業歷練、服務親民、對城市治理有想法、敢拚敢做、廣結善緣、深愛故鄉，願意與屏東隊並肩奮鬥。

周春米說，梁育慈當議員期間累積超過6000件服務案件、舉辦400場行動服務，跟著垃圾車走遍大街小巷，了解鄉親遇到問題。並提出將復興圖書館改造為屏東市總圖，到整套十大政見，都看得出梁育慈為城市治理做好準備。

周春米說，縣府與市公所須緊密合作，「縣市同一隊，屏東才會全面亮起來」，這面戰旗交到梁育慈手中，就是要把屏東隊最後一塊拼圖補起來。

梁育慈以「屏東的查某囝、糖廠員工的女兒」向大家懇託，梁育慈也發表以「做事」為主軸的行動政見，屏東的查某囝不是只會講，而是講一句、做十句，「屏東市要做事，梁育慈會做事」。

屏東市長民進黨徵召參選人梁育慈（左五）今競選總部成立，前縣長潘孟安（左六）、縣長周春米（左四）力挺。記者劉星君／攝影

屏東市長民進黨徵召參選人梁育慈今競選總部成立，挑戰屏東市從1951年地方自治以來，75年來未曾政黨輪替的屏東市長席次。記者劉星君／攝影