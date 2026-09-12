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影／潘孟安久違拿麥為梁育慈站台 喊屏東市要突破「最後一哩路」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨徵召縣議員梁育慈（右）挑戰市長，今成立競選總部成立。屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安（中）返鄉站台，縣長周春米（左）也提出10大推薦梁育慈理由。記者劉星君／攝影
民進黨徵召縣議員梁育慈（右）挑戰市長，今成立競選總部成立。屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安（中）返鄉站台，縣長周春米（左）也提出10大推薦梁育慈理由。記者劉星君／攝影

屏東市長期由藍營執政，被民進黨視為在屏東縣的艱困選區，民進黨徵召縣議員梁育慈挑戰市長，今成立競選總部成立，湧入約4千人。屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安返鄉站台，潘孟安說，他近4年沒拿麥克風，更直言過去綠營一次次挑戰屏東市長「都差最後一哩路」，梁育慈做好準備，盼突破長期藍營版圖，促成縣市合作。

梁育慈競選總部成立，前縣長曹啟鴻、前縣長潘孟安與縣長周春米相挺。周春米提「十大推薦」力挺梁育慈，並高喊「屏東市要做事，縣市合作、屏東大進步」。爭取連任國民黨屏東市長周佳琪依既定步調勤跑基層，藍綠屏東市長選戰漸升溫。

潘孟安致詞說，近4年沒有拿起麥克風，目前在台北「當廟公」，今天要趕赴苗栗及台中輔選，但屏東是他的故鄉，一定要回來替梁育慈站台，「給屏東鄉親懇求」。

潘孟安回憶認識梁育慈過程，梁育慈曾在台北市議會及立法院歷練，累積10多年幕僚經驗，4年前返鄉投入縣議員選舉，獲選民栽培成為民代。他觀察梁育慈4年來問政，已逐步掌握屏東市發展需求，「她做好準備了」。

潘孟安說，屏東正站在從傳統農業縣走向科技、宜居城市轉型關鍵，包括高鐵南延屏東、屏東科學園區及後續產業發展，將改變城市面貌。他現在最重要工作之一，是扮演中央與地方橋梁，協助周春米與立委向中央爭取建設，自嘲是「做周春米屏東縣長台北辦公室主任」。

潘孟安說，民進黨過去曾由李清聖、邱名璋等人挑戰屏東市長，但「都是差了最後一哩路」，屏東市長期是綠營艱困選區。梁育慈願意在此時承擔，「少年人不怕艱難，我出來、我來打拚、我來衝」，希望延續屏東人不怕辛苦、勇於改變精神。

潘孟安並以屏東糖廠為例，過去頹圮空間轉變縣民公園等，都是城市改變軌跡。潘孟安說，屏東市是縣治所在地，也是全縣人口最多的城市，未來應扮演33鄉鎮市發展的領頭羊。

潘孟安說，中央推動南北平衡、南高屏科技廊帶，屏東正處於產業轉型重要節點，地方建設若持續推進，需中央、縣府與市公所彼此銜接。他呼籲選民支持梁育慈，讓市公所與縣府合作，「縣市同步、屏東大進步」，完成民進黨多年來在屏東市「最後一哩路」的挑戰。

民進黨徵召縣議員梁育慈（左）挑戰市長，今成立競選總部成立。屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安返鄉站台。記者劉星君／攝影
民進黨徵召縣議員梁育慈（左）挑戰市長，今成立競選總部成立。屏東縣前縣長、總統府秘書長潘孟安返鄉站台。記者劉星君／攝影

梁育慈 潘孟安 民進黨 國民黨 屏東縣選舉 2026九合一選舉

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