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許燕輝競選總部成立 陳、李宗親大老齊喊「凍蒜」宣示拚金城更新

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，現場支持者高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，現場支持者高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰鎮長，今日上午成立競選總部，現場聚集陳、李兩大宗親會理事長、許氏宗親大老及地方人士，支持者高喊「凍蒜」，現場氣勢熱烈。金門前縣長李炷烽、縣議會議長洪允典等人也到場相挺，展現許燕輝長期經營地方累積的人脈與支持。

許燕輝競選總部由「粗皮董」邱嘉樹擔任主任委員，成立大會上，各宗親代表也送上各具寓意的賀禮，洪允典送「好彩頭」、潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源送鳳梨、四岳宗親會理事長呂瑞泰送蒜，李氏宗親會理事長李養生則送上「馬」，象徵「馬到成功」，陳、李、楊、董楊、六桂、四岳及許氏等宗親代表齊聚，現場支持聲此起彼落。

許燕輝致詞表示，多年來走遍金城大街小巷，聽到鄉親最在意的，不只是大型建設，更包括後浦商圈如何重新熱絡、停車問題如何改善，以及青年就業創業、親子空間、長者照顧等生活議題，此次參選提出「繁榮金城、幸福金城、希望金城」三大主軸，喊出「金城更新、幸福宜居」的競選主張。

在「繁榮金城」方面，將振興後浦商圈及老街，結合特色市集、音樂藝文活動發展夜間經濟，並推動青年返鄉創業，提供共享辦公、電商培訓及在地品牌培育，增加人潮與商機。「幸福金城」則聚焦停車、交通、長照與親子需求，規劃增加停車空間、改善道路及路口安全、校園通學環境，並推動長者共餐、日照、居家關懷、銀髮運動空間及共融式遊戲場、公園、運動與寵物空間。「希望金城」則以建設引領未來，推動老街及歷史建築保存活化、智慧觀光、QR及多語導覽，同時改善排水、路平、夜間照明及各里基礎建設，打造安全、便利、永續的新金城。

許燕輝強調，「金城更新」不是推翻過去，而是把好的留下來、不足的補起來，把鄉親現在需要的做好，也替下一代提前準備。他說，鎮長最重要的不是講漂亮話，而是願意走到第一線、傾聽民意，更要有能力把事情一件件做好。

成立大會最後，許燕輝向支持者喊話，盼大家「一人拉一家、一家拉一庄」，把對金城的期待一票票凝聚起來，並以「繁榮金城、幸福金城、希望金城」、「團結打拚、金城更新」口號，正式宣告投入金城鎮長選戰。

金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，議長洪允典（左）送好彩頭，表達祝福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，議長洪允典（左）送好彩頭，表達祝福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，陳氏宗親會理事長陳進源（左）送鳳梨，表達祝福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，陳氏宗親會理事長陳進源（左）送鳳梨，表達祝福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰鎮長，今日上午成立競選總部，他在致詞時提到父親早逝，想到一路上的打拼與受到各界的支持，讓他忍不住感動落淚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝轉戰鎮長，今日上午成立競選總部，他在致詞時提到父親早逝，想到一路上的打拼與受到各界的支持，讓他忍不住感動落淚。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮民代表許燕輝（左）轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，由「粗皮董」邱嘉樹（右）擔任主任委員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝（左）轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，由「粗皮董」邱嘉樹（右）擔任主任委員。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金城鎮民代表許燕輝（左一）轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，議長洪允典（左三）與潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源（右三）、李氏宗親會理事長李養生（左二）等宗親大老都到場力挺。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金城鎮民代表許燕輝（左一）轉戰金城鎮長寶座，今日上午成立競選總部，議長洪允典（左三）與潁川堂陳氏宗親會理事長陳進源（右三）、李氏宗親會理事長李養生（左二）等宗親大老都到場力挺。記者蔡家蓁／攝影

競選總部 洪允典 金門縣選舉 2026九合一選舉

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