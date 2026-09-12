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離島運29日馬祖登場 聖火搭直升機先傳遞全縣各島

中央社／ 連江縣12日電

第11屆離島運動會暨115年連江縣運動會，從29日起至10月5日登場。昨晚聖火之夜，連江縣長王忠銘自馬祖境天后宮接引聖火母火，今天上午聖火搭乘直升機先傳遞連江各島。

連江縣教育處指出，離島運動會每2年舉辦1次，由澎湖、金門、馬祖輪流舉辦，3縣選手同場競技，今年由連江縣擔任東道主，與縣運動會同時舉行。

11日晚間的聖火之夜由王忠銘主持，在相傳媽祖英勇救父上岸的南竿鄉馬祖境天后宮接引聖火母火；王忠銘致詞時指出，身為東道主，今年離島運在縣府各單位與民間社團分工合作下，定能將最好一面呈現在澎湖、金門選手面前。

王忠銘還說，今年離島運得到馬祖防衛指揮部支持，呈現與其他主辦縣市不同的同島一命、軍民合作特色；而主要競賽場地的南竿福澳運動場，即將整建完成，期盼選手們能為家鄉奪取佳績。

教育處說明，今天上午聖火搭乘凌天航空直升機，在工作人員護送下前往北竿、東引、莒光等各島，除象徵離島團結一致，更盼能傳遞運動與和平精神；聖火完成各鄉傳遞任務後，將會前往金門、澎湖，最後再回到馬祖。

離島運暨115年縣運於10月3日舉行開幕式，5日閉幕。賽事除磯釣於21日起舉辦外，慢速壘球、網球、匹克球、羽球、籃球、桌球、木球、槌球、田徑等項目，將從29日起陸續登場，並於10月5日結束。

離島 聖火 馬祖

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