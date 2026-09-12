屏東海生館幫海豹、白鯨、企鵝眼睛健檢 這樣做讓動物配合

海洋生物除了每天的觀察與照護，也要配合定期健康檢查。屏東海生館近期完成館內海豹、白鯨及企鵝等生物的眼睛健康檢查，為動物們的靈魂之窗把關。因動物不像人類一樣配合，飼育員與獸醫必須用盡各種方法才能完成檢查，非常不容易。

海生館除了每年都會幫動物做健康檢查，飼育員每天都會觀察動物們的精神、食慾、活動力等狀況，並定期進行體重、糞便等紀錄持續累積數據，掌握生物健康狀況。

不過眼睛病變不易只從平時觀察發現，海生館因此攜手台灣獸醫眼科醫學會常務理事林郁玟獸醫師幫動物進行眼睛健康檢查。醫師藉由筆燈、裂隙燈等專業儀器，觀察動物們的眼睛，甚至進行螢光染色確認角膜是否受損，掌握平時不易發現的細微變化。

海生館表示，幫動物檢查不是件輕鬆容易的事，動物無法像人一樣配合醫師說「張開眼睛、不要動」，因此從健檢前飼育員就要從日常生活互動中進行準備，長時間訓練並取得動物信任，方便獸醫進行檢查。

飼育員會將醫療行為融入平日照護與餵食中，透過正向獎勵引導生物逐步習慣翻身、定點不動等行為，同時讓牠們熟悉檢查時可能接觸到的醫療儀器。獸醫也會配合模擬檢查情境，降低正式檢查時的緊迫，以逗趣的互動減輕動物的壓力。

這次檢查結果良好，海生館表示，生物照護是每天的觀察、餵食與紀錄，到最終的健檢累積而成，海生館也透過「魚你同行」等活動，帶民眾走進後場，了解並體驗海洋生物背後的照護工作，認識生命成長過程經歷的每個環節。

屏東海生館幫白鯨進行眼睛健康檢查。圖／海生館提供