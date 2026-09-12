中秋送暖 鳳山雙慈殿物資助4500戶弱勢

中秋節將至，高雄市鳳邑雙慈殿今天舉辦年度愛心物資發放活動，集資逾360萬元，準備民生物資，送給鳳山、鳥松、大寮、仁武、新興、三民、小港、鹽埕等8區約4500戶低收入戶，盼在團圓佳節前為弱勢家庭減輕生活負擔。

今天上午8時開始，雙慈殿湧入近百名志工協助發放物資，多名民意代表也到場關心，與志工共同向弱勢家庭送上中秋祝福。

雙慈殿主任委員林明賢表示，雙慈殿建廟已有300多年歷史，長年秉持「取之於社會、用之於社會」理念投入公益，除了發放白米及民生物資，也持續推動國內外賑災、低收入戶微型保險、獎助學金、急難救助及各項公益捐贈。

雙慈殿也長期支持消防救災工作，至今已捐贈69輛各式消防車輛及救災裝備，將信眾愛心化為守護社會安全的力量。

林明賢說，中秋象徵團圓與感恩，但部分弱勢家庭而言，佳節反而可能增加生活壓力，因此特別在中秋前發放濟救米，希望透過實際物資援助，讓弱勢家庭感受到「社會沒有忘記你」。

鳳山鳳邑雙慈殿主委林明賢（前排中）。圖／讀者提供