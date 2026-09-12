快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

MLB／手臂痠痛影響多於膝傷！道奇教頭：大谷需要時間和休息

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋送暖 鳳山雙慈殿物資助4500戶弱勢

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
鳳山鳳邑雙慈殿今天準備物資，送給弱勢家庭過中秋。圖／讀者提供
鳳山鳳邑雙慈殿今天準備物資，送給弱勢家庭過中秋。圖／讀者提供

中秋節將至，高雄市鳳邑雙慈殿今天舉辦年度愛心物資發放活動，集資逾360萬元，準備民生物資，送給鳳山、鳥松、大寮、仁武、新興、三民、小港、鹽埕等8區約4500戶低收入戶，盼在團圓佳節前為弱勢家庭減輕生活負擔。

今天上午8時開始，雙慈殿湧入近百名志工協助發放物資，多名民意代表也到場關心，與志工共同向弱勢家庭送上中秋祝福。

雙慈殿主任委員林明賢表示，雙慈殿建廟已有300多年歷史，長年秉持「取之於社會、用之於社會」理念投入公益，除了發放白米及民生物資，也持續推動國內外賑災、低收入戶微型保險、獎助學金、急難救助及各項公益捐贈。

雙慈殿也長期支持消防救災工作，至今已捐贈69輛各式消防車輛及救災裝備，將信眾愛心化為守護社會安全的力量。

林明賢說，中秋象徵團圓與感恩，但部分弱勢家庭而言，佳節反而可能增加生活壓力，因此特別在中秋前發放濟救米，希望透過實際物資援助，讓弱勢家庭感受到「社會沒有忘記你」。

鳳山鳳邑雙慈殿主委林明賢（前排中）。圖／讀者提供
鳳山鳳邑雙慈殿主委林明賢（前排中）。圖／讀者提供

鳳山鳳邑雙慈殿今天準備物資，送給弱勢家庭過中秋。圖／讀者提供
鳳山鳳邑雙慈殿今天準備物資，送給弱勢家庭過中秋。圖／讀者提供

鳳山 中秋 中秋節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

一份善心雙份感動 世界和平會送月餅到偏鄉及弱勢家庭

白手起家投入公益20年 辜保源參選高雄鼎盛里長盼翻轉地方

中秋逛台東市場、夜市 100元換200元好市券 63萬元優惠開跑

還在煩惱中秋送禮？十大人氣禮盒類型曝光 第一名「永遠經典」

相關新聞

中秋送暖 鳳山雙慈殿物資助4500戶弱勢

中秋節將至，高雄市鳳邑雙慈殿今天舉辦年度愛心物資發放活動，集資逾360萬元，準備民生物資，送給鳳山、鳥松、大寮、仁武、新興、三民、小港、鹽埕等8區約4500戶低收入戶，盼在團圓佳節前為弱勢家庭減輕生活負擔。

白手起家投入公益20年 辜保源參選高雄鼎盛里長盼翻轉地方

年底選戰升溫，高雄市三民區里長基層選舉再添參選人，保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源宣布投入選戰，盼將20年公益服務經驗帶進里政，不只處理里民大小事，更將爭取更多建設資源，讓改變成真。

送愛到高雄 肝基會路竹區免費抽血及腹超 加值酒精代謝酶基因檢測

肝基會推動「今年超了沒？全民腹超活動」，今天上午於高雄秀傳紀念醫院，針對八百到一千位卅歲以上民眾進行免費保肝篩檢，希望喚起民眾健康意識， 提醒40歲以上民眾每年做一次腹部超音波檢查。

持有電子煙恐重罰10萬！屏東縣設34個專用回收桶 民眾主動投遞免受罰

配合衛生福利部「菸害防制法」修法規畫，未來「持有」電子煙將納行政罰，最高可處10萬元罰鍰。屏東縣政府即日起在衛生局及33各鄉鎮市衛生所設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾自主投遞回收，呼籲持有電子煙的民眾盡快清理，以免修法過後面臨高額罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。