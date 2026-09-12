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前鎮漁港首辦千人烤肉 各國船員同歡滿滿海味人情味
高雄前鎮漁港昨天首度舉辦大型千人烤肉活動，西岸碼頭充滿海鮮與人潮，活動邀集漁業從業人員、地方居民、各國船員共度中秋前港邊之夜。
高雄區漁會總幹事楊孟凡表示，前鎮漁港不只是漁船進出及漁獲卸售基地，也是船員、船東及漁業從業人員共同工作與生活的地方；此次舉辦大型港邊烤肉，希望提供本國籍、外籍船員、船東、漁業相關產業及地方居民交流同樂機會，也讓民眾更了解漁港裡的人與生活。
活動現場海味滿滿，包括秋刀魚、白蝦、魷魚、鮭魚下巴等海陸食材陸續上烤網，另有活蝦、蛤蜊、鮮蚵等新鮮海味現買現烤，搭配園遊會、特色市集、舞台表演、生鮮拍賣及摸彩活動。
此外，高雄區漁會推出的4款水果風味氣泡酒，也吸引民眾及外籍船員品嚐選購。楊孟凡說，希望透過漁產品、特色商品及活動體驗，讓漁業不只是產業，也能融入民眾日常生活。
高雄區漁會表示，未來將持續辦理多元活動，拉近漁港與民眾、船員與地方之間的距離，也邀請更多人走進漁港、認識漁產及船員，感受高雄漁業的專業、辛勞與人情味。
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