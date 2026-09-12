快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

MLB／手臂痠痛影響多於膝傷！道奇教頭：大谷需要時間和休息

聽新聞
0:00 / 0:00

白手起家投入公益20年 辜保源參選高雄鼎盛里長盼翻轉地方

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
協會舉辦公益義剪幫助弱勢。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供
協會舉辦公益義剪幫助弱勢。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供

年底選戰升溫，高雄市三民區里長基層選舉再添參選人，保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源宣布投入選戰，盼將20年公益服務經驗帶進里政，不只處理里民大小事，更將爭取更多建設資源，讓改變成真。

白手起家的辜保源，修繕建築業立足多年，事業版圖遍及高雄、台南、屏東，他自幼家境不好，年少喪父，家中6名兄弟姊妹由母親獨力扶養，也讓他很早就養成獨立性格。

隨著事業逐漸穩定，辜保源投入公益、接觸弱勢家庭，把取之於社會、用之於社會化為實際行動，不過這也讓他發現，地方不缺願意付出善心人士，問題在於資源缺乏整合。

去年12月20日保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會成立，辜保源提到，從籌備到連署都面臨不少困難，所幸里民及地方人士支持，也讓他更加確定深耕地方的方向。

辜保源說，協會經費仍由他經營公司盈餘支應，服務項目包括工商諮詢、法律諮詢、長照諮詢、補助申請、物資發放、巡守隊及志工隊等7項免費服務。

投入里長選戰是人生重要轉折，他表示，過去做公益多半是「看到哪裡有需要就去幫忙」，但實際接觸地方需求後，發現許多問題並非一次就能解決，需要長期追蹤與公部門資源挹注，例如弱勢照顧、長者服務、環境改善及基礎建設等。

辜保源認為，里長是最貼近里民的第一線民選公職，除了協助處理陳情，更應扮演里民與市府溝通橋梁，這次他以用心服務、照顧弱勢、建設鼎盛、幸福家園為主軸，若當選，將把企業管理及協會服務模式導入里政，建立更有效率服務窗口。

「里民有事，找得到人」他說，鼎盛里正處於轉型階段，未來將從居民最直接感受到的道路、排水、環境及社福服務著手改善。

辜保源（右）代表協會接受弱勢團體頒授感謝狀。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供
辜保源（右）代表協會接受弱勢團體頒授感謝狀。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供

去年協會成立大會湧入上千名鄉親支持。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供
去年協會成立大會湧入上千名鄉親支持。圖／保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會提供

公益 高雄 里長 高雄市選舉 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深耕雙溪平林里17年 黃添松再拚連任照顧里民

溫柔堅毅守護弓橋 瑞芳弓橋里朱靜琪親力親為服務里民

江啟臣攜中市議員李文傑、楊啓邦海線問政 蔡壁如大甲相挺

老里長安心交棒！中壢普強里破天荒二次登記 首日迎1人參選

相關新聞

中秋送暖 鳳山雙慈殿物資助4500戶弱勢

中秋節將至，高雄市鳳邑雙慈殿今天舉辦年度愛心物資發放活動，集資逾360萬元，準備民生物資，送給鳳山、鳥松、大寮、仁武、新興、三民、小港、鹽埕等8區約4500戶低收入戶，盼在團圓佳節前為弱勢家庭減輕生活負擔。

白手起家投入公益20年 辜保源參選高雄鼎盛里長盼翻轉地方

年底選戰升溫，高雄市三民區里長基層選舉再添參選人，保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源宣布投入選戰，盼將20年公益服務經驗帶進里政，不只處理里民大小事，更將爭取更多建設資源，讓改變成真。

送愛到高雄 肝基會路竹區免費抽血及腹超 加值酒精代謝酶基因檢測

肝基會推動「今年超了沒？全民腹超活動」，今天上午於高雄秀傳紀念醫院，針對八百到一千位卅歲以上民眾進行免費保肝篩檢，希望喚起民眾健康意識， 提醒40歲以上民眾每年做一次腹部超音波檢查。

持有電子煙恐重罰10萬！屏東縣設34個專用回收桶 民眾主動投遞免受罰

配合衛生福利部「菸害防制法」修法規畫，未來「持有」電子煙將納行政罰，最高可處10萬元罰鍰。屏東縣政府即日起在衛生局及33各鄉鎮市衛生所設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾自主投遞回收，呼籲持有電子煙的民眾盡快清理，以免修法過後面臨高額罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。