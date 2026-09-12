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白手起家投入公益20年 辜保源參選高雄鼎盛里長盼翻轉地方
年底選戰升溫，高雄市三民區里長基層選舉再添參選人，保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源宣布投入選戰，盼將20年公益服務經驗帶進里政，不只處理里民大小事，更將爭取更多建設資源，讓改變成真。
白手起家的辜保源，修繕建築業立足多年，事業版圖遍及高雄、台南、屏東，他自幼家境不好，年少喪父，家中6名兄弟姊妹由母親獨力扶養，也讓他很早就養成獨立性格。
隨著事業逐漸穩定，辜保源投入公益、接觸弱勢家庭，把取之於社會、用之於社會化為實際行動，不過這也讓他發現，地方不缺願意付出善心人士，問題在於資源缺乏整合。
去年12月20日保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會成立，辜保源提到，從籌備到連署都面臨不少困難，所幸里民及地方人士支持，也讓他更加確定深耕地方的方向。
辜保源說，協會經費仍由他經營公司盈餘支應，服務項目包括工商諮詢、法律諮詢、長照諮詢、補助申請、物資發放、巡守隊及志工隊等7項免費服務。
投入里長選戰是人生重要轉折，他表示，過去做公益多半是「看到哪裡有需要就去幫忙」，但實際接觸地方需求後，發現許多問題並非一次就能解決，需要長期追蹤與公部門資源挹注，例如弱勢照顧、長者服務、環境改善及基礎建設等。
辜保源認為，里長是最貼近里民的第一線民選公職，除了協助處理陳情，更應扮演里民與市府溝通橋梁，這次他以用心服務、照顧弱勢、建設鼎盛、幸福家園為主軸，若當選，將把企業管理及協會服務模式導入里政，建立更有效率服務窗口。
「里民有事，找得到人」他說，鼎盛里正處於轉型階段，未來將從居民最直接感受到的道路、排水、環境及社福服務著手改善。
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