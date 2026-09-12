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送愛到高雄 肝基會路竹區免費抽血及腹超 加值酒精代謝酶基因檢測
肝基會推動「今年超了沒？全民腹超活動」，今天上午於高雄秀傳紀念醫院，針對八百到一千位卅歲以上民眾進行免費保肝篩檢，希望喚起民眾健康意識， 提醒40歲以上民眾每年做一次腹部超音波檢查。
肝基會今天特地為高雄市路竹區民眾做免費肝病抽血、癌症指數篩檢及腹部超音波、加值酒精代謝酶基因檢測，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性。預計為約800位民眾抽血，前二百位事先報名者可接受腹部超音波檢查及酒精代謝酶基因檢測。
肝基會執行總監黃婉瓊與秀傳體系南部院區消化系總監趙昭欽 、肝基會台南分會執行長牟聯瑞、興達港扶輪社長蘇福長、高雄路竹獅子會長李細明、共同呼籲大家相招一起來顧肝。
黃婉瓊表示，肝臟沒有神經，肝臟病變常靜悄悄發生，出現不可逆的病變時，可能已不能積極治療，因此預防及篩檢非常重要，而簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波，是篩檢肝癌最重要利器。
今天的活動由高雄市衛生局指導，肝基會結合台灣彩券、中國信託慈善基金會、台灣人壽，秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院、高雄市食道疾病暨消化道腫瘤協會、茄萣區興達港扶輪社、路竹獅子會、肝病防治學術基金會台南分會等，共同舉辦，期待守全民肝臟健康。
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