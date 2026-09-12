送愛到高雄 肝基會路竹區免費抽血及腹超 加值酒精代謝酶基因檢測

肝基會推動「今年超了沒？全民腹超活動」，今天上午於高雄秀傳紀念醫院，針對八百到一千位卅歲以上民眾進行免費保肝篩檢，希望喚起民眾健康意識， 提醒40歲以上民眾每年做一次腹部超音波檢查。

肝基會今天特地為高雄市路竹區民眾做免費肝病抽血、癌症指數篩檢及腹部超音波、加值酒精代謝酶基因檢測，提醒民眾肝臟抽血及腹部超音波檢查的重要性。預計為約800位民眾抽血，前二百位事先報名者可接受腹部超音波檢查及酒精代謝酶基因檢測。

肝基會執行總監黃婉瓊與秀傳體系南部院區消化系總監趙昭欽 、肝基會台南分會執行長牟聯瑞、興達港扶輪社長蘇福長、高雄路竹獅子會長李細明、共同呼籲大家相招一起來顧肝。

黃婉瓊表示，肝臟沒有神經，肝臟病變常靜悄悄發生，出現不可逆的病變時，可能已不能積極治療，因此預防及篩檢非常重要，而簡單、無痛、無輻射、發現病灶機率高的腹部超音波，是篩檢肝癌最重要利器。

今天的活動由高雄市衛生局指導，肝基會結合台灣彩券、中國信託慈善基金會、台灣人壽，秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院、高雄市食道疾病暨消化道腫瘤協會、茄萣區興達港扶輪社、路竹獅子會、肝病防治學術基金會台南分會等，共同舉辦，期待守全民肝臟健康。

肝基會與中國信託慈善基金會今於高雄市路竹區提供免費保肝抽血及腹超篩檢，民眾參與踴躍。圖／肝基會提供

肝基會與中國信託慈善基金會今天於高雄路竹區，為民眾提供加值酒精代謝酶基因檢測。圖／肝基會提供

肝基會與中國信託慈善基金會今天於高雄路竹區，為民眾提供免費保肝抽血。圖／肝基會提供

肝基會與中國信託慈善基金會今天於高雄市路竹區提供免費保肝抽血及腹超篩檢，民眾參與踴躍。圖／肝基會提供