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持有電子煙恐重罰10萬！屏東縣設34個專用回收桶 民眾主動投遞免受罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府即日起在衛生局及33各鄉鎮市衛生所設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾自主投遞回收，呼籲持有電子煙的民眾盡快清理，以免修法過後面臨高額罰鍰。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣政府即日起在衛生局及33各鄉鎮市衛生所設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾自主投遞回收，呼籲持有電子煙的民眾盡快清理，以免修法過後面臨高額罰鍰。圖／屏東縣政府衛生局提供

配合衛生福利部「菸害防制法」修法規畫，未來「持有」電子煙將納行政罰，最高可處10萬元罰鍰。屏東縣政府即日起在衛生局及33各鄉鎮市衛生所設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾自主投遞回收，呼籲持有電子煙的民眾盡快清理，以免修法過後面臨高額罰鍰。

衛生局長張秀君指出，許多民眾誤以為電子煙只是水蒸氣、危害較小，但多數電子煙油皆含有高度成癮性的尼古丁，並含有甲醛、重金屬及多種致癌化學物質，影響青少年大腦發育與認知功能，更可能引發急性肺傷害（EVALI）及癌症等健康風險，呼籲民眾切勿輕忽其危害，遠離電子煙才是保護自己與家人健康的根本之道。

衛生局說明，為了協助民眾及早處置電子煙，衛生局及轄內33個衛生所已設置「電子煙專用回收桶」，提供民眾安全、便利的回收管道。投遞過程完全無須具名，亦不需提供任何個人資料，民眾可安心前往投遞，將家中或身上的電子煙產品妥善處置。

衛生局強調，未來修法完成並正式施行後，中央將提供1個月緩衝期，專用回收桶措施亦將持續配合實施至緩衝期屆滿為止。請目前仍持有電子煙的縣民朋友切勿心存僥倖，把握機會主動前往投遞回收，遠離電子煙危害，同時避免日後執法開罰時荷包失血。

民眾有戒菸需求，可多加利用縣内多元戒菸服務，或撥打免費戒菸專線（0800-636363），由專業人員提供一對一諮詢與協助，營造無菸環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 屏東縣 衛生局

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