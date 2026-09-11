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澎湖全縣運動會登場 韓國啦啦隊引領進場吸睛
澎湖縣第70屆全縣運動會今天晚上在縣立田徑場開幕，韓國啦啦隊女孩南珉貞及李貞潤的表演與引領選手進場，最為吸睛。
縣政府表示，縣運晚間由副縣長林皆興與議長陳毓仁共同主持開幕，表揚推廣體育有功人員，為3天的賽事揭開序幕，期勉所有參賽選手創造最佳成績。
澎湖縣運今晚開幕式，由韓國啦啦隊女孩南珉貞及李貞潤的現場表演與引領所有選手進場，引起陣陣的歡呼與尖叫聲，現場還安排有健身操、土風舞、武術、川劇變臉與鼓技等表演，為激烈的賽事暖身。
澎湖縣政府表示，今年全縣運動會計有田徑、棒球、籃球、滾球、桌球、游泳、帆船、羽球、木球、足球、沙排、特奧滾球、滑輪、跆拳等賽事，部分單項球類賽事已在8月間展開，田徑賽事12日起一連進行2天，共計有來自全縣3000位選手參賽。
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