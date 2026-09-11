前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐因病辭世 地方震驚

喜愛看歌仔戲的民眾有福了！文化部「振興振心－表演藝術偏鄉巡演」9月12、13日晚間7時，在行政院金馬聯合服務中心前廣場連演兩晚，逾70年歷史的新和興總團帶來經典歌仔戲青樓淚及金爐鼎。劇團承襲國寶藝師廖瓊枝的歌仔戲藝術，由其親授唱腔與表演技藝。兩場演出均免費入場，邀請鄉親及來金遊客一起在月夜看戲。

2026-09-11 09:55