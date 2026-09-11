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前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐因病辭世 地方震驚

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐今天早上辭世，享壽64歲。聯合報系資料照
前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐今天早上辭世，享壽64歲。聯合報系資料照

屏東議員潮州鎮長王志豐今天早上辭世，享壽64歲，消息傳出震驚地方。王志豐曾任潮州鎮代會主席、潮州鎮長、屏東縣議員，政治實力雄厚，2018年因為議長賄選案入獄，提前假釋後因身體因素逐漸淡出政治圈，並交棒給太太吳慈惠。

王志豐從潮州鎮民代表做起，曾當過鎮代會主席，之後代表國民黨參選潮州鎮長成功當選，4年後順利連任。鎮長任後參加屏東縣議員選舉並成功連任3屆，在地方上具深厚的政治實力。

王志豐因涉及屏東縣議會第18屆正副議長選舉賄選案，2018年最高法院認為他違反公職人員選舉罷免法賄選罪，判刑4年，褫奪公權4年。入獄後提前假釋，因身體因素淡出政壇並交棒給太太吳慈惠，2022年順利當選屏東縣議員。

潮州 屏東 議員

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