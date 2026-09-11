南島族群婚禮報名創新高 10對新人屏東三地門體驗排灣族婚禮

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動今天舉辦開幕記者會，今年由屏東縣三地門鄉公所主辦，以「三地門文化記：琉璃珠的祝福」為主題，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生，也邀請民眾共同參與，給予祝福並體驗排灣族婚禮文化。

今年報名非常熱烈，21對新人報名創下新高，經兩次抽籤後選出10對新人，除了台灣漢人、排灣族、泰雅族、賽德克族原住民外，還有來自馬來西亞新人，跨族群、跨國界的文化交流也成亮點。

系列活動將於10月2日晚上在三地門鄉文化館舉辦「新人之夜」，10對新人在婚禮前留下珍貴回憶；3日下午在三地門鄉中山公園舉行排灣族貴族傳統婚禮，也安排排灣族傳統鞦韆儀式，10對新人在傳統文化與部落祝福下攜手走向人生新的階段。

鄉公所表示，琉璃珠是排灣族重要的文化象徵，展現獨特的工藝之美，更承載著身分、家族、情感與祝福等深厚文化意涵。今年以琉璃珠祝福為主題，透過婚禮儀式將琉璃珠所承載的文化記憶與祝福傳遞給新人。

「南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動2004年開始，由屏北3個原住民鄉，三地門、瑪家及霧台鄉輪流舉辦，透過婚禮儀式及相關文化活動，讓新人與遊客認識排灣族及魯凱族傳統文化，串聯部落觀光與地方產業，帶動原鄉觀光發展。

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影