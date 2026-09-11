快訊

好市多員工洗烤箱「連烤雞一起洗」？ 網看傻業者認疏失開放退費

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

聽新聞
0:00 / 0:00

南島族群婚禮報名創新高 10對新人屏東三地門體驗排灣族婚禮

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影
「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動今天舉辦開幕記者會，今年由屏東縣三地門鄉公所主辦，以「三地門文化記：琉璃珠的祝福」為主題，邀請10對新人排灣族傳統儀式共結一生，也邀請民眾共同參與，給予祝福並體驗排灣族婚禮文化。

今年報名非常熱烈，21對新人報名創下新高，經兩次抽籤後選出10對新人，除了台灣漢人、排灣族、泰雅族、賽德克族原住民外，還有來自馬來西亞新人，跨族群、跨國界的文化交流也成亮點。

系列活動將於10月2日晚上在三地門鄉文化館舉辦「新人之夜」，10對新人在婚禮前留下珍貴回憶；3日下午在三地門鄉中山公園舉行排灣族貴族傳統婚禮，也安排排灣族傳統鞦韆儀式，10對新人在傳統文化與部落祝福下攜手走向人生新的階段。

鄉公所表示，琉璃珠是排灣族重要的文化象徵，展現獨特的工藝之美，更承載著身分、家族、情感與祝福等深厚文化意涵。今年以琉璃珠祝福為主題，透過婚禮儀式將琉璃珠所承載的文化記憶與祝福傳遞給新人。

「南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動2004年開始，由屏北3個原住民鄉，三地門、瑪家及霧台鄉輪流舉辦，透過婚禮儀式及相關文化活動，讓新人與遊客認識排灣族及魯凱族傳統文化，串聯部落觀光與地方產業，帶動原鄉觀光發展。

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影
「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影
「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影

「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影
「2026南島族群婚禮－情牽大武山」系列活動開跑，邀請10對新人以排灣族傳統儀式共結一生。記者潘奕言／攝影

排灣族 婚禮 新人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

嶺東科大智慧AI迎新生 打造拜師禮助師生互動

2026TTXC台灣文化科技大會 10月在高雄駁二登場

台大校園化身5.3KM賽道 翁滋蔓相約全民12月土木盃開跑

相關新聞

前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐因病辭世 地方震驚

前屏東縣議員、潮州鎮長王志豐今天早上辭世，享壽64歲，消息傳出震驚地方。王志豐曾任潮州鎮代會主席、潮州鎮長、屏東縣議員，政治實力雄厚，2018年因為議長賄選案入獄，提前假釋後因身體因素逐漸淡出政治圈，並交棒給太太吳慈惠。

紅火蟻恐藏公園草地…金門出動無人機防治 4大熱區列重點巡查

紅火蟻入侵問題持續困擾金門，隨著秋季進入紅火蟻生長、繁殖活躍期，縣府特別針對公園、大型草坪、兒童遊戲場等活動頻繁的公共空間，加強巡查及防治，縣府參議陳金增今天會同防疫所、養護工程所及金沙鎮公所前往莒光公園、水獺公園勘查，確認發現蟻丘後的即時處理、通報流程，並將習山湖公園、莒光公園、水獺公園、新市公園列為4處重點熱區，後續各辦理3次防治作業。

金門體育節表揚108人 從社區到校園展現運動活力

金門縣運動發展中心今天舉辦115年金門縣體育節表揚暨成果展演，從社區推廣全民運動的夥伴、校園第一線教師，到在賽場拚搏的年輕選手，共有108名體育工作者與選手接受表揚，另有11個「運動i臺灣」績優執行單位獲獎，肯定長期扎根基層的體育力量，也讓金門從社區、校園到競技場的運動能量一次被看見。

豪雨路況差…六龜「天雪芒果」首發上市 農民輸出傷腦筋

高雄桃源區芒果具備晚熟特色，六龜農民章景彧在鄰近荖濃溪大崩塌處栽種6公頃新品種「天雪芒果」，集結金煌芒果與土芒果特色，果肉Q彈、甜度適中，最大特色是催熟後還可保存10天以上，歷經多年努力終於迎來豐收，豈料今夏豪雨成災，山區路況不利運輸，滿園結實纍纍的芒果只能降價出售，讓他煩惱不已。

月夜聽戲！70年老字號新和興總團來金門 2場精彩戲碼免費看

喜愛看歌仔戲的民眾有福了！文化部「振興振心－表演藝術偏鄉巡演」9月12、13日晚間7時，在行政院金馬聯合服務中心前廣場連演兩晚，逾70年歷史的新和興總團帶來經典歌仔戲青樓淚及金爐鼎。劇團承襲國寶藝師廖瓊枝的歌仔戲藝術，由其親授唱腔與表演技藝。兩場演出均免費入場，邀請鄉親及來金遊客一起在月夜看戲。

非法棄置廢棄物 柯志恩、賴瑞隆各提解方

高雄市非法棄置廢棄物場址高達一○四處，位居全台之冠。國民黨柯志恩提出高雄、台南、屏東三縣市區域聯防；升級「棄置通報平台」；智慧監控營建廢土車輛及加強科技執法等四大改善對策。民進黨賴瑞隆則說，依法嚴查、嚴辦，加速清理改善，並透過更強而有力的法律手段與執法作為，遏止不肖業者牟利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。