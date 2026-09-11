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紅火蟻恐藏公園草地…金門出動無人機防治 4大熱區列重點巡查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣府參議陳金增（中）今天會同防疫所、養護工程所及金沙鎮公所前往莒光公園、水獺公園勘查，確認發現蟻丘後的即時處理、通報流程，4處公園列為重點熱區，後續各辦理3次防治作業。圖／縣府提供
縣府參議陳金增（中）今天會同防疫所、養護工程所及金沙鎮公所前往莒光公園、水獺公園勘查，確認發現蟻丘後的即時處理、通報流程，4處公園列為重點熱區，後續各辦理3次防治作業。圖／縣府提供

紅火蟻入侵問題持續困擾金門，隨著秋季進入紅火蟻生長、繁殖活躍期，縣府特別針對公園、大型草坪、兒童遊戲場等活動頻繁的公共空間，加強巡查及防治，縣府參議陳金增今天會同防疫所、養護工程所及金沙鎮公所前往莒光公園、水獺公園勘查，確認發現蟻丘後的即時處理、通報流程，並將習山湖公園、莒光公園、水獺公園、新市公園列為4處重點熱區，後續各辦理3次防治作業。

縣府表示，紅火蟻防治不能只靠一次投藥，尤其公園是孩童、家長及民眾經常活動的場所，更要做到「早發現、快處理」，後續將要求相關單位提高4處熱區巡查頻率，一旦發現疑似蟻丘，立即投藥處理並通報，持續追蹤防治成效，降低民眾遭紅火蟻危害的風險。

金門今年紅火蟻防治也改採無人機作業，並使用國家紅火蟻防治中心推薦、對環境影響較小的「百利普芬餌劑」進行全面防治，防疫所自5月1日至8月6日完成烈嶼、金寧、金城及金沙4鄉鎮防治，烈嶼鄉第二次防治也於8月19日完成，原規劃防治面積6342公頃，實際完成5934公頃，覆蓋率達93.6%，盼透過提高施作範圍，降低紅火蟻族群數量及發生率。

相較過去仰賴地面施作，無人機防治可擴大施作範圍，也有助減少地形、環境造成的防治死角。金門自103年發現入侵紅火蟻後持續投入防治，105年委託國家紅火蟻防治中心調查時，紅火蟻發生密度曾達74.55%，經持續施作餌劑後，106年降至45.54%；但傳統地面防治受限於施作範圍及環境條件，113年發生率仍有41.9%，如何提高防治覆蓋率與效率，成為縣府近年持續調整防治策略的重點。

防疫所提醒，目前正值紅火蟻生長及繁殖活躍期，農友可把握春、夏、秋季防治時機，在紅火蟻發生農地均勻撒布餌劑，每公頃約2公斤，每次間隔3至4個月，每年可施作2至4次；若採固定期程防治，建議於4月、7月及10月施作。

餌劑防治宜選擇氣溫約21至38℃、晴朗無雨的天氣，並以露水蒸發後的上午施用較佳，避免餌劑受潮降低紅火蟻取食意願。若發現蟻丘，也可採二階段處理，先針對蟻丘施撒餌劑，再於一週後搭配觸殺型藥劑或高溫熱水、熱蒸氣等方式加強處理。

防疫所呼籲，紅火蟻防治是一場長期的環境治理，不能只等到蟻丘出現才處理，民眾及農友若發現田區出現疑似蟻巢的隆起沙土堆，且周邊有紅褐色螞蟻活動，可向防疫所或各鄉鎮公所索取防治餌劑；如有紅火蟻鑑定及防治問題，可洽防疫所林小姐，電話082-336625分機36。

秋季進入紅火蟻生長、繁殖活躍期，縣府特別針對公園、大型草坪、兒童遊戲場等活動頻繁的公共空間，加強巡查及防治，參議陳金增（右）與金沙鎮長吳有家（中）交換意見。圖／縣府提供
秋季進入紅火蟻生長、繁殖活躍期，縣府特別針對公園、大型草坪、兒童遊戲場等活動頻繁的公共空間，加強巡查及防治，參議陳金增（右）與金沙鎮長吳有家（中）交換意見。圖／縣府提供

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