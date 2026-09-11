金門體育節表揚108人 從社區到校園展現運動活力

金門縣運動發展中心今天舉辦115年金門縣體育節表揚暨成果展演，從社區推廣全民運動的夥伴、校園第一線教師，到在賽場拚搏的年輕選手，共有108名體育工作者與選手接受表揚，另有11個「運動i臺灣」績優執行單位獲獎，肯定長期扎根基層的體育力量，也讓金門從社區、校園到競技場的運動能量一次被看見。

活動由金門縣政府秘書長張瑞心主持，金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委辦公室主任董志謀、縣府教育處長黃雅芬、運動發展中心主任王志仁及金門體育會副理事長唐麗輝等體育界人士、各級學校校長到場，共同見證金門體育發展成果。

張瑞心表示，體育不只是賽場上的輸贏，更是一座城市活力的展現，也是凝聚地方向心力的重要力量，無論全民運動、學校體育、競技人才培育，甚至近年逐步發展的運動觀光，背後都有許多人長期投入、默默耕耘，今天的表揚就是要讓這些付出被看見。

在社會體育方面，金門執行運動部114年「運動i臺灣」計畫，共有11個績優執行單位獲獎，其中3個更榮獲「卓越貢獻獎」；另有47位社團體育績優人員接受表揚。從賽事舉辦、社區運動推廣到培養運動人口，這群基層夥伴成為金門體育最重要的民間力量。

校園體育同樣亮眼，共有46位學校體育績優教師及61位績優學生獲表揚。教師與教練不只帶著學生拚成績，也透過訓練培養紀律、責任感及團隊合作；年輕選手則以一次次訓練與比賽累積實力，成為金門體育未來的新生代力量。

張瑞心勉勵獲獎學生，獎牌或許會隨著時間收藏起來，但訓練過程磨練出的毅力、自信與不放棄精神，才是能陪伴一輩子的收穫。他說，今天的表揚不是終點，而是新的起點，希望所有體育人把肯定化為繼續前進的力量。

現場也安排金寧中小學寧鼓隊演出《獅破連環・鼓震山河》，震撼鼓聲與青春活力交織，將金門在地文化與校園體育結合，也為表揚活動增添熱烈氣氛。

縣府表示，體育發展需要政府、學校、體育團體、教練、教師、家長及社會各界共同投入，未來將持續推動全民運動、競技運動及運動觀光，完善運動環境、培育優秀人才，並結合金門自然景觀與歷史文化，讓運動不只是競技，更成為凝聚地方、帶動觀光及展現城市活力的新力量。

金門縣今天舉辦115年金門縣體育節表揚，金門縣府秘書長張瑞心（左）頒獎給金門縣羽球協會，

由理事長任奕勳接受。記者蔡家蓁／攝影

金門縣今天舉辦115年金門縣體育節表揚，金門體育會副理事長唐麗輝（左）頒獎表揚績優體育人員太極拳運動委員會的何秀姿。記者蔡家蓁／攝影

金門縣運動發展中心今天舉辦115年金門縣體育節表揚，秘書長張瑞心（中）主持頒獎，並與獲獎的體育界人士合影。記者蔡家蓁／攝影