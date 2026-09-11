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高雄115年肺炎鏈球菌14病例3死 衛生局籲速接種疫苗

中央社／ 高雄11日電

高雄今年截至8月底共有14例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，其中3人死亡，病例約半數為65歲以上。衛生局表示，流感已進入流行期，呼籲符合公費資格市民儘速接種疫苗

高雄市衛生局今天透過新聞稿表示，為提升長者防護力，衛生福利部疾病管制署今年8月10日起增加提供「21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV21）」，併同原有「20價（PCV20）」全面取代舊型疫苗，兩種皆為「一劑搞定」新型疫苗。高雄今年截至9月7日已接種2萬8885劑公費肺鏈疫苗，呼籲符合資格民眾儘速接種。

衛生局指出，截至8月底，高雄累計14例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，其中3人死亡，病例約半數為65歲以上。肺炎鏈球菌可能引發肺炎、敗血症及腦膜炎等侵襲性疾病，幼兒及長者為好發族群，感染後恐導致重症甚至死亡。

根據規定，目前成人公費接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群；符合資格且依接種史及間隔規定者，可至合約醫療院所接種1劑PCV20或PCV21。

衛生局強調，依國內65歲以上長者IPD中重症血清型資料及專家評估，PCV20與PCV21各有部分涵蓋，目前兩種新型疫苗沒有優劣之分，符合公費資格者依規定選擇其中一種即可。

衛生局說明，從未接種肺鏈疫苗者，可接種PCV20或PCV21，過去僅接種PPV23、PCV13或PCV15者，在符合規定接種間隔後，也可接種1劑PCV20或PCV21；若過去已完成PCV13或PCV15加PPV23接種，或已接種PCV20、PCV21，則視為完成肺鏈疫苗接種，無須再追加。

衛生局提醒，民眾可透過健保署「健保快易通App」健康存摺查詢紀錄，或至合約院所用健保卡確認施打狀況；疫苗接種後約需2週產生保護力，呼籲符合資格民眾備妥相關證件，儘速接種。

衛生局 疫苗 高雄

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