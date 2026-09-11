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豪雨路況差…六龜「天雪芒果」首發上市 農民輸出傷腦筋

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
天雪芒果的果肉結實、水分又多，吃起來解渴又飽足。圖／讀者提供
天雪芒果的果肉結實、水分又多，吃起來解渴又飽足。圖／讀者提供

高雄桃源區芒果具備晚熟特色，六龜農民章景彧在鄰近荖濃溪大崩塌處栽種6公頃新品種「天雪芒果」，集結金煌芒果與土芒果特色，果肉Q彈、甜度適中，最大特色是催熟後還可保存10天以上，歷經多年努力終於迎來豐收，豈料今夏豪雨成災，山區路況不利運輸，滿園結實纍纍的芒果只能降價出售，讓他煩惱不已。

金煌芒果是六龜著名農產品，70年代由「金煌芒果之父」黃金煌研發出來的新品種。早年章景彧的父親章漢河協助黃金煌培育幼苗，意外誕生金煌芒果與土芒果雜交的全新品種「天雪芒果」，章景彧不斷試驗改良，花費10年時間才終於量產上市。

章景彧在桃源復興部落對岸的清水台地試種果樹，起初沒水沒電、路還要自己開，2009年莫拉克風災時操作挖土機搶救果園，遭遇土石流負傷受困多日，後來才被直升機救出。時至今日，要前往果園還是要穿越瓦筏哈橋易崩塌區、瓦阿係吊橋及布唐布那斯溪大崩壁，常常道路中斷無法通行。

即使環境惡劣，章景彧也未放棄多年研發成果。他驕傲說，新品種芒果最大特色是晚熟，一般芒果催熟後約5天會成熟，他栽種的芒果會拉長至十幾天，多出一倍時間適合長期間運輸，「產期錯開才不會果賤傷農」。此外，天雪芒果的果肉結實、水分又多，吃起來解渴又飽足；果樹枝條會自動下垂矮化，採收簡單，可以節省人力。

「投入至少已經有一千萬元，全部家當都在這裡了！」章景彧無奈說，人家果園已經採收結束，只有他的果園還高掛許多等待採收的果實，真的捨不得放棄多年心血。

六龜農民章景彧投注千萬元在荖濃溪畔栽種「天雪芒果」，沿途要經過崎嶇的溪底便道，若遇大雨交通就會中斷，必須搶在晴天採收作物。圖／讀者提供
六龜農民章景彧投注千萬元在荖濃溪畔栽種「天雪芒果」，沿途要經過崎嶇的溪底便道，若遇大雨交通就會中斷，必須搶在晴天採收作物。圖／讀者提供

六龜農民章景彧專心栽種「天雪芒果」，別人已經採收結束，他的果園剛採收不久，面臨銷售難題。圖／讀者提供
六龜農民章景彧專心栽種「天雪芒果」，別人已經採收結束，他的果園剛採收不久，面臨銷售難題。圖／讀者提供

六龜 芒果 豪雨

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