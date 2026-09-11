月夜聽戲！70年老字號新和興總團來金門 2場精彩戲碼免費看

喜愛看歌仔戲的民眾有福了！文化部「振興振心－表演藝術偏鄉巡演」9月12、13日晚間7時，在行政院金馬聯合服務中心前廣場連演兩晚，逾70年歷史的新和興總團帶來經典歌仔戲青樓淚及金爐鼎。劇團承襲國寶藝師廖瓊枝的歌仔戲藝術，由其親授唱腔與表演技藝。兩場演出均免費入場，邀請鄉親及來金遊客一起在月夜看戲。

新和興總團由江清柳創辦，歷經四代傳承，長年致力於歌仔戲傳統藝術保存與創新，並曾獲民族藝術薪傳獎及彰化縣一級傑出演藝團隊等肯定。劇團在傳承過程中，承接「台灣第一苦旦」廖瓊枝的藝術脈絡，接受她親授唱腔、身段及戲曲表演精髓，讓其獨特的哭調藝術與傳統歌仔戲技藝持續在新一代演員身上延續。

廖瓊枝以獨特哭調藝術享譽戲曲界，曾獲國家文藝獎、行政院文化獎，並獲登錄為重要傳統表演藝術保存者。她長年投入歌仔戲傳承、教學及人才培育，新和興總團正是其重要傳承團隊之一，此次來金演出，也讓金門觀眾有機會近距離感受國寶級歌仔戲藝術薪傳下的舞台功夫。

兩晚劇目各具特色。12日演出青樓淚，以細膩情感與優美唱腔刻畫人物命運、愛情及人生悲歡，搭配演員身段與深厚文武場功底，呈現歌仔戲動人的情感張力；13日則推出金爐鼎，強調武戲身段與戲劇節奏，透過唱、念、做、打交織出緊湊劇情，展現新和興總團兼具傳統底蘊與舞台張力的演出特色。

新和興總團第三代接班人江金龍為資深文武場專家，精通樂器演奏、編曲及編腔；第四代接班人江怡璇則結合音樂設計與角色表演創新，持續推動經典劇目再製、新創作品及青年演員培育，透過「以演代訓」讓傳統戲曲在世代交替中持續注入新活力。

為方便各鄉鎮民眾看戲，兩晚均安排免費接駁車，晚間6時自金沙車站、山外車站及烈嶼鄉公所發車，演出結束約9時30分返回原下車地點。

金門縣文化局表示，這次巡演讓鄉親不用遠行，就能在家鄉欣賞專業團隊與國寶藝師演出，也盼讓更多年輕世代從看戲開始認識歌仔戲，在傳統聲韻與身段之間，看見臺灣戲曲跨世代傳承的魅力。