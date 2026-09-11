南、高科學園區擴張 交通路網待補強

高雄、台南科學園區產業聚落持續擴張，周邊交通需求同步攀升，高雄爭取多年的國道一路岡山第二交流道計下月動土。另南科外溢效應帶動溪北發展，交通路網亟待補強，民代昨關切南科烏橋中路跨曾文溪銜接南四十線，暨南四十線北延至台十九甲線進度，工務局回應，會持續與中央合作推動。

國一岡山交流道上下班時段常大排長龍，未來還會增加橋頭科學園區、白埔產業園區車流，地方爭取多年的岡山第二交流道下月終於要動土，雙向六車道拓寬為八車道，工程總經費四十九點一億元、預計二○三○年底完工。

高公局指岡二交流道採鑽石型配置、設八個匝道，其中北出匝道採交通量大的高架匝道，直接匯入嘉新東路陸橋，迅速匯入平面道路。此外嘉新東路陸橋須兼具連絡道功能，因此陸橋將拓寬改建，南來北往車流可在陸橋分流。立委邱志偉表示，岡二交流道歷經駁回、重提，歷經十多年終於動工，期待一舉帶動地方發展。

另台南因南科效應外溢，帶動溪北發展，議員陳秋宏昨天質詢要求「交通瓶頸需要打通」。市府表示，為強化南科與溪北交通路網，會持續推動跨曾文溪橋段及南四十線延伸段拓寬，整體計畫約卅六點九億億元，中央補助廿九點一五億元。

工務局說明，跨曾文溪橋梁段長一點五公里，經費卅四點五六億元，預計明年六月招標，工期三年；南四十線北延第一期工程全長約四點五五公里，經費二點三四億元，預計明年九月招標。市府將逐步完善麻豆、官田、善化及南科間交通路網，提升溪北往返南科的交通便利性，預估未來麻豆到南科縮短到十五分鐘，有助吸引南科人才。