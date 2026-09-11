非法棄置廢棄物 柯志恩、賴瑞隆各提解方

高雄市非法棄置廢棄物場址高達一○四處，位居全台之冠。國民黨柯志恩提出高雄、台南、屏東三縣市區域聯防；升級「棄置通報平台」；智慧監控營建廢土車輛及加強科技執法等四大改善對策。民進黨賴瑞隆則說，依法嚴查、嚴辦，加速清理改善，並透過更強而有力的法律手段與執法作為，遏止不肖業者牟利。

高市環保局強調，非法棄置造成的環境汙染，一直是高雄市環保局的施政重點。透過科技執法輔助，近三年已解列六十處管制場址；去年集結清潔隊、廢管科及稽查大隊成立「北中南區棄置通報平台」，清除一三四處大型髒亂點。

國民黨高雄市長參選人柯志恩主張，「環檢警快打平台」擴大與台南、屏東合作，推跨縣市區域聯防；「棄置通報平台」由三區擴充至四大區精細管理。

柯志恩說，營建廢土清運車輛應建立嚴格ＧＰＳ軌跡監控，如果系統判斷車輛路徑異常、繞道或在非指定地點異常停留，會透過ＡＩ自動通報執法單位。此外持續擴增智慧圍籬與車牌辨識系統，並在易棄置熱點將ＣＣＴＶ增至一百組，重點布設於國道十號（仁武、嶺口、旗山）與國道三號（田寮）等主要聯外交流道及高汙染潛勢區。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，依法嚴查、嚴辦，加速清理改善，並透過更強而有力的法律手段與執法作為，遏止不肖業者牟利。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆認為，對於長期列管，特別是涉及有害廢棄物的場址應加快清理整治，還要從源頭防堵新增非法棄置，並持續強化跨機關查緝，由地方政府、環境部、警政及檢調單位共同合作，提升監視設備覆蓋率及科技執法能量，建立廢棄物流向可追溯機制，並針對偏遠、易遭非法傾倒的熱點加強巡查與監控，有效遏止非法棄置。