創世推中秋文旦禮盒 屏東中洲建設連7年認助盼拋磚引玉

中秋節是許多公益團體銷售愛心禮盒的重要節日，創世基金會屏東院今天舉辦「保柚平安，渡中秋」推廣文旦及月餅禮盒，屏東中洲建設已連續7年響應，董事長黃啟倫及董娘邱金英帶著媳婦到場，當場認助660盒文旦及100盒黃金鳳梨酥，希望鼓勵更多人一起守護植物人家庭。

中洲建設認助創世的文旦禮盒，前6年累計認助2270盒、共1萬1350斤文旦，疊起來有5座台北101高。黃啟倫的女兒黃彩年是創世的守護天使，今年夫妻倆更帶著媳婦黃沛祺、吳映廷一起加入公益行列，認助660盒文旦，關係企業茴家餐廳加碼認助100盒黃金鳳梨酥禮盒。

黃啟倫表示，今年除了AI產業外，其他行業都不是很景氣，公益勸募比以前困難。創世是很受信賴的慈善機構，中洲才會這麼多年連續認助，希望達到拋磚引玉效果，鼓勵更多人共襄盛舉，讓每個植物人都能夠受到最好、最妥善的照顧。

創世基金會屏東院長林湘華說，創世屏東院目前安養60名植物人，並提供114名植物人及重度臥床長輩家庭到宅服務。今年預計義賣7000斤文旦，現仍有2000斤待認助，若順利募集到70萬元，可作為3個月尿布及奶粉錢的費用。很感謝中洲建設連續7年的善舉，帶動更多人關心創世，造福植物人及其家庭。

創世中秋老欉文旦禮盒500元（5斤）、900元（10斤），麻豆紅文旦禮盒950元（10斤）、黃金鳳梨酥禮盒490元、守護綜合禮盒690元、虎掌酥禮盒480元。認助專線：（08）721-0038。

屏東中洲建設董娘邱金英（右）帶著媳婦，當場認助660盒文旦及100盒黃金鳳梨酥。記者潘奕言／攝影