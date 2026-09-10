未滿6歲健保費全額補助 連江116年起可望實施

連江縣擬從明年元月起，未滿6歲健保費由縣府全額補助，首年度經費約新台幣400萬元由公務預算支應，待議會通過後即可實施，首年度約437名幼童受惠。

連江縣民政社會處科長陳聲傑今天告訴中央社記者，「連江縣政府未滿6歲幼兒全民健康保險自付保險費補助要點」已大致核定，首年度所需經費新台幣400萬元，由縣府公務預算項下支應，並已編入明年度總預算，待連江縣議會通過後，明年元月1日起即可實施。

根據補助要點，健保費全額補助對象為於連江縣辦理出生登記或初設戶籍，未滿6歲的嬰幼兒。若從他縣市遷入者，須設籍連江縣滿1年以上。符合補助資格兒童若遷出連江縣，則停止補助。

補助要點規定，符合補助資格兒童家長免申請，由民社處提供補助名冊，並經衛生福利部中央健康保險署確認資格後，統一繳納健保費。

根據民社處統計，未滿6歲健保費全額補助上路後，明年度可望受惠人數為437人。若以每人每月最高健保費新台幣826元計算，家長每年最多可減輕9912元支出。