十一連假陸客蜂湧金門 微型電動二輪車租賃夯縣府緊盯「這些風險」

大陸「十一」連續假期將至，金門旅遊人潮可望再掀高峰。因應微型電動機車租車需求增加，金門縣政府近日邀集警察局、監理站、消保官及相關租賃業者召開會議，從租車契約、安全告知到事故應變全面盤點，要求業者不能只完成簽約，更要做到「租車前先告知、上路前再確認」，提前降低連假期間交通及消費爭議風險。

微型電動二輪車近年成為旅客走訪金門的重要交通工具，尤其大陸長假期間陸客來金旅遊人數增加，租賃需求也隨之升高。縣府觀光處長許績鑫表示，過去因應大陸長假已有相關籌備經驗，這次除持續在碼頭、旅客動線及租車門市加強宣導，也要求業者在旅客取車時，再次確認車輛操作方式及騎乘規範，避免旅客「會騎車、卻不熟規則」。

縣府此次特別針對交通部近期修正的自行車租賃定型化契約進行說明，並請消保官王晶英向業者釐清契約上的權利義務。縣府強調，微型電動二輪車租賃不能只把重點放在簽名、收費，業者仍應在出租前清楚說明車輛操作方式及道路交通規則，確實完成安全教育。

為兼顧業者營運效率及降低法律風險，縣府也建議業者將騎乘注意事項製成圖卡、QR Code或教學影片，透過LINE、微信等旅客常用通訊工具提供資訊，並留下告知紀錄；若遇未滿18歲旅客租車，業者如有疑慮，也應取得法定代理人同意或留下相關確認紀錄，以降低後續契約及消費爭議。

警方則將十一連假期間加強道路巡查及違規取締，縣警察局交通隊長賴俊宏提醒，旅客騎乘微型電動二輪車應戴安全帽、不得雙載、夜間應開燈，並遵守交通號誌及道路規則；業者也不得將一般燃油機車出租給沒有駕照的旅客，否則一旦發生無照駕駛，不僅旅客可能受罰，出租業者也可能面臨相關法律責任。

除了交通安全，縣府也特別關注近期微型電動二輪車曾發生燃燒事故的情況，要求業者提高警覺並建立事故通報及應變機制。若發生交通事故、車輛燃燒或人員受傷，應立即撥打110或119求助，業者也應協助旅客處理後續，避免事故擴大。

縣府表示，十一連假旅客集中，觀光熱度升高之際，交通安全及消費保障也必須同步到位，後續將從旅客入境、租車、騎乘到事故處理各環節強化管理，透過政府、業者與旅客共同把關，讓來金門旅遊的旅客玩得盡興，也能安全返家。