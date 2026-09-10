非法棄置場成選戰關注焦點 高市環保局：近3年已解列60處場址

審計部最新報告揭露，高雄市非法棄置廢棄物場址高達104處，數量居全台之冠，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩提出四大對策。高市環保局說明，透過科技執法輔助，近3年已解列60處管制場址；去年集結清潔隊、廢管科及稽查大隊成立「北中南區棄置通報平台」，清除134處大型髒亂點。

高市環保局表示，針對全市104處廢棄物非法棄置場，均依廢清法限期行為人完成清理，稽查人員每3個月及不定期巡查，2025年共執行416場次巡查。此外，2020年至2025年成功解列94處非法棄置場址，其中60處是近3年所解列，今年預計會有19處場址完成解列。

環保局說明，高雄市廢清書列管工廠登記4514家，領有清除許可證的業者有854家、垃圾清運車3491輛，過往GPS軌跡查核，以系統座標未更新、訊號死角斷訊等資訊誤差為較多的異常樣態，環保局已建立高風險廠商及車輛累犯名單，列為重點查核對象，並強化車輛GPS 軌跡勾稽與異常預警機制。

環保局強調，已持續透過電子圍籬的設置、清除機構稽查及清運車輛的軌跡比對，來防範業者隨意棄置謀利，去年環保局查核異常案件共178筆，告發114筆。

環保局今年結合市府AI燈塔計畫，整合警察、交通與環保局等監視器約2萬5千支，串接汙染熱區攝影機約3000支，並結合智慧圍籬及車辨系統，主要針對偏遠地區非法棄置進行全時偵測，倘發現異常傾倒行為，會即時於通報平台推播告警，讓第一線稽查人員立即到場。