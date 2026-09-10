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屏基新院區建築體完工 預計明年上半年搬遷營運

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東基督教醫院瑞光路新院區建築主體完工，今天舉辦竣工感恩禮拜。記者潘奕言／攝影
屏東基督教醫院瑞光路新院區建築主體完工，今天舉辦竣工感恩禮拜。記者潘奕言／攝影

屏東基督教醫院瑞光路新院區建築主體歷經10年籌備、3年興建終於完工，之後將進行室內裝修、醫療設備進駐及各項啟用前準備，預計明年上半年搬遷至新院區營運，讓醫療團隊在更好的空間中工作，讓病人獲得更安全、有效率的照護。

新醫療大樓採網印玻璃帷幕，以聖經中葡萄藤為設計元素，並將十字架意象融入建築量體。病房層採分區及Z字形配置，兼顧病房採光、視野、分區避難及感染控制。基地西側規畫綠園道與共融公園，提供社區居民散步、親子遊戲及長者活動的開放空間，也是居民步行進入醫院的重要動線。

屏基院長吳榮州表示，屏基是屏東縣唯一重度級急救責任醫院，去年服務超過124萬人次，急重症醫療需求相當龐大。新院區不只擴充醫療空間，更因應未來醫療需求，從智慧醫療、急重症照護、病人安全、感染控制、就醫環境都納入整體規畫。

新大樓也將進行「築一處安歇・留一世溫柔」空間命名計畫，邀請企業、團體及民眾，以冠名捐款方式為新醫療大樓留下祝福。屏基今天也舉辦屏基新院區建築竣工感恩禮拜，包括屏東縣衛生局長張秀君、屏東市長周佳琪都出席見證，希望屏基持續守護屏東人的健康。

屏東基督教醫院瑞光路新院區建築主體完工，今天舉辦竣工感恩禮拜。記者潘奕言／攝影
屏東基督教醫院瑞光路新院區建築主體完工，今天舉辦竣工感恩禮拜。記者潘奕言／攝影

建築 屏東 大樓

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