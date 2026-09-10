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讓失依學子安心學習　屏東飛夢林學園新校舍啟用

中央社／ 記者黃郁菁屏東縣10日電

屏東縣飛夢林學園提供家庭失依學子安心學習與生活環境，因原址營舍老舊，屏東縣政府推動重建工程，今天正式啟用。新校舍整體設施更完善，滿足學生生涯探索與心理輔導需求。

屏東光春國中飛夢林學園原址忠誠營區舊營舍過於老舊，為給予學子更優質的學習環境，縣府自籌新台幣8382萬元推動重建工程，並於2023年10月開工，今天在潮州鎮潮好玩幸福村舉行新校舍落成啟用典禮。

屏東縣長周春米出席典禮指出，舊營區搖身一變，成為具日式建築及美國庭園風格園區，能讓孩子靜下心好好學習。「飛夢林」來自英文family諧音，希望孩子能在家庭般的環境中學習成長，並在專業陪伴下找到志向。

光春國中校長柯文成表示，學園課程著重開發學生潛能，協助孩子逐步累積自信。除配合餐飲等技藝教育，也提供心理輔導資源，盼給孩子最完善的照顧，期待孩子未來9年級畢業後，就像飛夢林一樣，飛向自己的未來。

屏東縣政府教育處指出，飛夢林學園成立至今，已陪伴許多孩子走過16個年頭，為家庭失依及適應困難學子提供家庭般溫暖的避風港。2023年中央核定為兼顧學校教育與家庭溫暖的「慈輝班」，協助學生減輕家庭困境、穩定生活適應，並促進學習能力、技藝才能與適性發展。目前共有14名學生在此就讀與生活。

教育處說明，新校舍以提供學生更完善的學習空間為規劃重點，整體設施與使用功能更加周全；同時深入陪伴與支持高關懷學生，及時提供心理支持資源，健全輔導網絡，並結合青少年生涯探索號基地，全方位滿足學生心理輔導及生涯探索等需求。

教育處提到，新校舍為1層樓建築設計，巧妙融入潮好玩幸福村整體地景，營造自然氣息學習場域。空間規劃包含3間普通教室、多功能教室，以及木工教室與單車教室，建築設計兼顧通風、自然採光及綠能環保。

屏東 校舍 屏東縣政府

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