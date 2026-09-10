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垃圾「洗產地」案 學者：落實累進裁罰是防堵關鍵

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄上月底爆發垃圾「洗產地」案，暴露廢棄物源頭防堵和流向監管仍有破口。學者認為，現行管理仰賴電子聯單申報、清運車ＧＰＳ及處理端進場紀錄，但車輛軌跡不等於廢棄物「履歷」，強化跨系統交叉勾稽，落實預警機制及累進裁罰，是防堵漏洞關鍵。

檢警環等單位調查發現，新北、彰化等地廢棄物被載到高雄路竹、小港非法堆置，再由四家高雄清除業者混入本地垃圾送進焚化爐處理，查獲的廢棄物數量逾七百噸，環保局裁處各三百萬元並撤銷許可證，全案共七名嫌疑人依法送辦。

議員黃明太說，外縣市垃圾「洗產地」，一旦進入清運鏈就難以攔阻，應加嚴刑責、追繳不法所得並撤照，重懲、重罰提高嚇阻力，他主張成立專責環保警察隊，配置熟悉環保法規警力，主動路檢、加強攔查。

議員白喬茵指高雄焚化爐多，因監管失靈，反而成為非法掩埋及轉運廢棄物溫床，建議中央與地方同步建立廢棄物總量及流向管制，結合空拍機及ＡＩ監控高風險熱區，違法第一時間即保全證據、扣押機具、阻斷施工並加速清除，拉高違法成本。

義守大學財金系教授李樑堅直言，外縣市垃圾一路闖進焚化爐，代表從清運到進場稽核都有漏洞，內部管理鬆散，應釐清進場稽核責任並究責。他表示，清運車輛路線相對固定，透過ＧＰＳ軌跡交叉勾稽，嚴格核對車牌、駕駛及清運來源，若因施工等因素繞道，應建立事前通報或事後說明機制，無合理原因出現異常軌跡須追查到底，違規也應落實累進裁罰，避免制度形同虛設。

焚化爐 環保局 彰化

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