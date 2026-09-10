擴大用途 高市敬老卡10月起增抵掛號費

高雄核發近四十八萬張敬老卡，搭特約計程車可扣點，不少長輩卻抱怨叫不到計程車、使用範圍有限，議員要求市府擴大用途；社會局回應，敬老卡除搭車外，十月起看病可抵掛號費，明年將再開放超商、農會購物功能。

藍綠議員昨質詢敬老卡使用問題，陸淑美指長輩反映計程車難叫；李亞築認為點數雖增加，公車不再免費，偏鄉反更吃虧。湯詠瑜指出預約流程繁瑣，且還要聽完防詐宣導，電話費讓優惠都被吃掉，還常遇到刷卡機故障改付現，種種不友善讓小確幸大打折扣。議員簡煥宗表示，部分車隊向駕駛抽成，司機接單意願降低，形成另類「敬老卡歧視」，若長輩改用一般平台，政策美意將大打折扣。

簡煥宗另表示，敬老卡實際使用率不到六成，凸顯便利性不足。陸淑美認為敬老卡不能只停留在交通功能，應朝日常生活多元使用發展。議員吳利成指有長輩反映點數不夠用，申購MeN Go卡手續繁瑣，盼市府改善。

社會局長蔡宛芬說，高雄特約計程車隊已由三家增至十家，有車隊反映受限於Ａｐｐ及一卡通系統裝置，無法加裝刷卡機。日前她與台灣大車隊溝通，發現駕駛誤以為敬老卡車資需要很久才能入帳，降低接單意願，實際最快兩天即可入帳。

她並預告，十月起可用敬老卡抵扣掛號費，目前有廿五診所及地區醫院簽約，社會局也跨局處研議將敬老卡納入超商、農會商家購物用途，不過涉及系統修改，最快明年下半年啟用。針對獨居或行動不便長者申辦困難，也將研議更友善申辦方式，讓福利真正送到長輩手上。