全台最多 高雄非法棄置場址104處

高雄非法棄置場址一○四處，全台最多，審計報告揭露，不僅廢棄物清理速度緩慢，其中九處列管超過十年未清完。此外去年一整年垃圾清運車輛ＧＰＳ異常軌跡高達七八七五次，且集中於特定車輛重複違規，環保局卻疏於嚴懲，以致違法偷倒廢棄物事件一再重演。

環保局回應，近三年已解除列管六十處非法棄置場址，今年預計再解列十九處，另已建立ＧＰＳ異常車輛累犯名單，強化查核預警。

審計報告指出，高雄市事業廢棄物申報清理量達五五三萬餘公噸，占全國清理量廿七．六七％、逾四分之一。非法棄置場址更達一○四處，占全國廿二．八六％，非法棄置及清理量均居各縣市之冠。而列管五年以上非法棄置場址共六十一處，占逾半數。另有十八處位於公有地，其中九處超過十年未清完且存在有害廢棄物，除增加整治成本，也凸顯環境防護作為消極。

報告也揭示，現行清運車輛透過ＧＰＳ掌握行車軌跡，藉以勾稽廢棄物是否依申報內容運往指定處理場所，但去年異常軌跡竟有七八七五車次，平均一天違規廿一次。環保局雖掌握，裁處卻流於寬鬆，像重複違規車輛，只要前次違規案還沒確認處分，再發生異常軌跡就不予裁罰，形成「前案未結、後案不罰」亂象，導致累進裁罰機制近乎失靈，嚇阻作用大打折扣。

此外市府雖已建置智慧圍籬，因未有效結合警察局路口監視器，非法棄置熱區監控系統仍不足，恐助長不肖業者僥倖心態。

面對審計點名缺失，環保局強調，非法棄置場址除會持續要求行為人限期完成清理，另ＧＰＳ異常車輛涉及座標未更新、訊號死角斷訊等誤差，經勾稽比對後，高風險廠商及累犯車輛將列為重點查核對象，並加強預警機制，以掌握廢棄物流向。