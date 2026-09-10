聽新聞
0:00 / 0:00

全台最多 高雄非法棄置場址104處

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄上月底爆發外縣市垃圾「洗產地」，新北、彰化等地廢棄物被載至農地非法棄置，再由四業者混入本地廢棄物送進焚化爐處理，遭環保局各重罰三百萬元並撤證。圖／高雄市環保局提供
高雄上月底爆發外縣市垃圾「洗產地」，新北、彰化等地廢棄物被載至農地非法棄置，再由四業者混入本地廢棄物送進焚化爐處理，遭環保局各重罰三百萬元並撤證。圖／高雄市環保局提供

高雄非法棄置場址一○四處，全台最多，審計報告揭露，不僅廢棄物清理速度緩慢，其中九處列管超過十年未清完。此外去年一整年垃圾清運車輛ＧＰＳ異常軌跡高達七八七五次，且集中於特定車輛重複違規，環保局卻疏於嚴懲，以致違法偷倒廢棄物事件一再重演。

環保局回應，近三年已解除列管六十處非法棄置場址，今年預計再解列十九處，另已建立ＧＰＳ異常車輛累犯名單，強化查核預警。

審計報告指出，高雄市事業廢棄物申報清理量達五五三萬餘公噸，占全國清理量廿七．六七％、逾四分之一。非法棄置場址更達一○四處，占全國廿二．八六％，非法棄置及清理量均居各縣市之冠。而列管五年以上非法棄置場址共六十一處，占逾半數。另有十八處位於公有地，其中九處超過十年未清完且存在有害廢棄物，除增加整治成本，也凸顯環境防護作為消極。

報告也揭示，現行清運車輛透過ＧＰＳ掌握行車軌跡，藉以勾稽廢棄物是否依申報內容運往指定處理場所，但去年異常軌跡竟有七八七五車次，平均一天違規廿一次。環保局雖掌握，裁處卻流於寬鬆，像重複違規車輛，只要前次違規案還沒確認處分，再發生異常軌跡就不予裁罰，形成「前案未結、後案不罰」亂象，導致累進裁罰機制近乎失靈，嚇阻作用大打折扣。

此外市府雖已建置智慧圍籬，因未有效結合警察局路口監視器，非法棄置熱區監控系統仍不足，恐助長不肖業者僥倖心態。

面對審計點名缺失，環保局強調，非法棄置場址除會持續要求行為人限期完成清理，另ＧＰＳ異常車輛涉及座標未更新、訊號死角斷訊等誤差，經勾稽比對後，高風險廠商及累犯車輛將列為重點查核對象，並加強預警機制，以掌握廢棄物流向。

高雄 環保局 廢棄物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化文蛤受衝擊一波未平一波又起 才復養又遇豪雨大量暴斃遭棄置

新規上路！外送員半年2次重大交通違規強制講習 平台未安排可罰50萬

台中堆高機違規…3年半取締440件 上路罰9千

堆高機死亡車禍再害1命 中市研擬防制

相關新聞

全台最多 高雄非法棄置場址104處

高雄非法棄置場址一○四處，全台最多，審計報告揭露，不僅廢棄物清理速度緩慢，其中九處列管超過十年未清完。此外去年一整年垃圾清運車輛ＧＰＳ異常軌跡高達七八七五次，且集中於特定車輛重複違規，環保局卻疏於嚴懲，以致違法偷倒廢棄物事件一再重演。

擴大用途 高市敬老卡10月起增抵掛號費

高雄核發近四十八萬張敬老卡，搭特約計程車可扣點，不少長輩卻抱怨叫不到計程車、使用範圍有限，議員要求市府擴大用途；社會局回應，敬老卡除搭車外，十月起看病可抵掛號費，明年將再開放超商、農會購物功能。

「苗栗野奢」賞田園之美

野奢旅遊深入苗栗自然田園，造訪鄉野間的美術館，建築師兼收藏家花費廿年琢磨，運用木雕、木作家具融入整體建築，有行旅包園櫟莊園，感受生態、藝術與音樂會。造訪膠彩畫家。拜訪台日夫妻攜手打造土地共生的好珈農莊。「銅鑼茶廠」以永續工法順應自然而耕種，旅人將親手摘茶體驗茶農生活。旅宿入住彷彿森林美術館的寨酌然野奢莊園，享受田野間的隱居別墅。

垃圾「洗產地」案 學者：落實累進裁罰是防堵關鍵

高雄上月底爆發垃圾「洗產地」案，暴露廢棄物源頭防堵和流向監管仍有破口。學者認為，現行管理仰賴電子聯單申報、清運車ＧＰＳ及處理端進場紀錄，但車輛軌跡不等於廢棄物「履歷」，強化跨系統交叉勾稽，落實預警機制及累進裁罰，是防堵漏洞關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。