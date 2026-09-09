竹枝、鏡子與急救箱…古崗拜海祭好兄弟 特殊供品訴說百年漁村情

今天是農曆7月28日，靠海的古崗聚落在下午4點循傳統習俗，在古崗大垵進行「拜海」儀式，村民男女老少陸續提著菜餚、牲果與供品來到出海口，祭拜土地公、老大公以及好兄弟，祈求漁民出海捕魚平安、順利豐收，比較特殊的是，社區還準備了竹子、鏡子、剪刀與救護箱等供品來遙祭好兄弟。

這場延續百年的海祭，最引人注目的並非豐盛牲禮，而是供桌上幾樣看似與祭祀無關的物品，包括竹子、鏡子、剪刀、救護箱、臉盆、柳枝與毛巾，古崗地區耆老表示，這些物品都是特別準備給海上的好兄弟使用，背後也藏著早期漁村居民對海洋的敬畏與體貼。

耆老表示，竹枝是讓好兄弟在海上有所依附；救護箱與剪刀，則象徵讓受傷者可以自行包紮；鏡子可利用反光求救，臉盆、清水、柳枝與毛巾，則是讓歷經海上風浪的老大公與好兄弟能夠梳洗整理。這些特殊供品並非近年創意，而是地方耆老自孩提時代便看著長輩如此祭拜，代代沿襲至今。

家住古崗的縣議員董森堡今天也全程到場虔誠祭拜，他也表示，古崗早年居民多以捕魚、討海維生，面對大海不可預測的風浪，村民遂在每年農曆7月28日到大垵海墘祭拜，祈求出海平安。這項習俗可能早在清代便已存在，確切年代雖已難考，但百年來始終沒有中斷。

據了解，古崗一年有兩次「拜海」，農曆3月23日會在金湯港拜海墘，祭拜媽祖、土地公；農曆7月28日則到大垵拜海墘。隨著時代變遷，如今村內討海維生的人已大幅減少，但居民仍依循古禮，希望在祈求平安之餘，也把珍貴的漁村文化傳承下去。

儀式現場分別祭拜東營旗軍、土地公，以及無祀孤魂老大公與好兄弟，香煙裊裊中，長者依循傳統祭儀，隨後鞭炮聲響徹海岸，為這場海祭劃下句點。

古崗聚落的「拜海」儀式，比較特殊的是，社區還準備了竹子、鏡子、剪刀與救護箱等供品來遙祭好兄弟。圖／民眾提供

今天是農曆7月28日，古崗聚落在下午4點循傳統習俗，在大垵進行「拜海」儀式，村民男女老少陸續提著菜餚、牲果與供品來到出海口，祭拜土地公、老大公以及好兄弟。記者蔡家蓁／攝影