大膽島化身實境冒險場 10月連假「勇闖前線」等你來挑戰

金門大膽島不只看戰地遺跡，還能化身「前線任務員」闖關！由運動部攜手金門縣水域遊憩發展協會舉辦的「勇闖大膽島・海上前線運動嘉年華」，今日在金門港旅運中心舉行記者會，宣布活動將於10月9日至11日登場，即日起開放報名，將健走、定向探索與戰地文化結合，帶領民眾走進大膽島，完成一場結合運動與歷史的實境冒險。

這場活動最大亮點，是把大膽島整座島嶼打造為大型戶外任務場域，參加者從水頭碼頭搭船出發，登島後領取專屬「任務護照」，化身前線任務員，沿著神泉茶坊、生明路、明威公園、大膽播音站、南15據點及生明廳等路線前進，依序完成「接受任務、破解情報、突破挑戰、前線探索、完成任務、傳遞和平」等關卡。

沿途不只是健走，還設計密令解碼、突破封鎖、地標辨識、前線偵察、心戰傳聲及模擬打靶等互動體驗，讓參加者在移動中探索戰地遺跡。從大膽播音站認識昔日心戰文化，到生明廳完成最後挑戰，集滿任務章取得完賽認證，還可帶回精美完賽禮盒，讓戰地歷史不再只是解說牌上的文字，而成為能親身參與的全民運動場。

金門縣觀光處長許績鑫表示，縣府鼓勵在地業者自發辦理特色活動，這次獲體育署支持，並選在10月連假推出「勇闖大膽島」，希望吸引國人到大膽島走一走，主辦單位也善用水頭舊港區空間，同步打造特色市集與運動嘉年華，透過3天活動吸引更多旅客來金門。

許績鑫指出，活動也將與金城鎮同期舉辦的「金各演」相關活動、烈嶼鄉芋頭節相互串聯，讓不同主題活動共同創造金門秋季觀光亮點，並帶動住宿、餐飲、交通及地方消費。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允表示，活動把健走、定向探索、觀察判讀及團隊合作融入戰地場域，參加者不只是「走完全程」，還要動腦、協作與完成任務，適合親子、青年及一般民眾參加。

協會理事長楊漢威表示，「勇闖大膽島」象徵勇氣、堅毅與團隊合作，也與金門一路走來的歷史相互呼應，活動期間水頭碼頭舊港區將同步推出特色市集、文化互動、軍事體驗、模擬射擊及趣味闖關，即使沒有報名登島，也能到主會場感受「前線」氛圍。

主辦單位提醒，登島採實名制預約及分梯登船，名額有限，即日起可掃描QR Code線上報名，或於服務時間撥打082-316428洽詢。

金門縣水域遊憩發展協會理事長楊漢威表示，「勇闖大膽島」象徵勇氣、堅毅與團隊合作，活動期間水頭碼頭舊港區將同步推出特色市集、文化互動、軍事體驗、模擬射擊及趣味闖關，歡迎遊客踴躍報名參加。記者蔡家蓁／攝影

為了這次的活動，金門縣水域遊憩發展協會特別設計了不少有趣可愛的文創商品。記者蔡家蓁／攝影