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高雄敬老卡難用？議員揭「叫車難、用途少」 社會局回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄敬老卡使用「特約計程車」可以扣抵點數，但長輩抱怨叫不到車。聯合報系資料照
高雄敬老卡使用「特約計程車」可以扣抵點數，但長輩抱怨叫不到車。聯合報系資料照

高雄敬老卡核發近48萬張，使用特約計程車可以扣抵點數，不少長輩卻抱怨叫不到計程車、使用範圍有限，議員陸淑美今在議會質詢要求市府擴大用途；社會局回應，敬老卡除了搭車以外，10月起看病可抵掛號費，明年將再開放超商、農會購物功能。

高雄敬老卡7月底已核發47萬9942張，陸淑美認為，使用人口龐大，敬老卡不能只停留在交通功能，應朝日常生活多元使用發展。

陸淑美指出，敬老卡每月雖有600點，可以搭計程車扣點數，但長輩反映「很難叫車」，要求擴大合作車隊，醫療也是長輩最頻繁的需求，建議看病能開放使用點數。

對此，社會局長蔡宛芬答詢說，配合7月敬老卡優惠政策，高雄特約計程車隊已由原本3家增加至10家，總車輛數約4000輛，且持續增加中，有車隊反映受限於APP及一卡通系統裝置，無法加裝刷卡機，將請交通局評估協助。

蔡宛芬表示，日前她與台灣大車隊溝通，發現駕駛誤以為敬老卡車資需要很久才能入帳，降低接單意願，實際最快約2天即可入帳，後續將加強宣導。

此外，10月起可用敬老卡點數抵扣掛號費，已有25家診所及地區醫院簽約，以原高雄市區較多，岡山有7家，將持續招募，新增合作院所也會陸續納入。

蔡宛芬表示，社會局正與農業局、海洋局、經發局等跨局處合作，研議敬老卡納入超商、農會及其他商家購物用途，因涉及系統修改，最快明年下半年有望使用，針對獨居或行動不便長者申辦困難，也將研議更友善的申辦方式，讓福利真正送到長輩手上。

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