影／舞出新潮流！金門推「博餅舞」　啦啦隊林沁領跳吸20萬人觀看

有超過300年的金門中秋博餅，今年不只「博」好運，還要「舞」出新潮流。金門縣政府為讓傳統中秋民俗走進年輕世代，首次將博餅文化結合音樂、流行舞蹈，推出《博餅舞》，邀請富邦悍將啦啦隊「幸運甜心」林沁領跳，首波影片在社群平台已累積超過20萬次觀看；第二波則由金門在地舞蹈團體KDC金門流行舞蹈團接棒，將舞步搬到島上各大景點，以一支舞串起金門人文、歷史與自然風光。

《博餅舞》把擲骰子的節奏、博餅時的歡樂氣氛融入舞蹈，設計簡單、活潑且容易記憶的動作，讓民眾不只能參與博餅，也能跟著音樂一起跳、一起玩。縣府表示，希望透過年輕人熟悉的短影音與社群傳播，為延續300多年的傳統民俗注入新的創意與活力，讓博餅從節慶活動轉化為能夠「一起跳、一起分享」的文化體驗。

首波宣傳邀請林沁演繹《博餅舞》，搭配輕快音樂及青春舞步，迅速在社群引發話題，截至目前觀看次數已突破20萬；縣府表示，透過社群平台的擴散效應，不僅讓更多年輕族群認識金門博餅，也進一步延伸中秋活動的觀光行銷效益。

延續首波熱度，這次由KDC金門流行舞蹈團接棒，推出「跟著博餅舞遊金門」，把舞台從一張博餅桌延伸到整座金門島。舞團走訪清金門鎮總兵署、建功嶼、習山湖公園、山后民俗文化村、陳景蘭洋樓及古崗學校洋樓等觀光亮點與文化場域，隨著《博餅舞》的節奏一路起舞。

從閩南聚落、傳統古厝到特色洋樓，再到戰地史蹟與自然地景，影片透過舞蹈鏡頭串起金門多元而獨特的島嶼風貌，也讓原本聚焦於中秋節慶的博餅文化，進一步與金門觀光產生連結。民眾跟著舞步看見景點，也能在音樂與舞蹈中感受金門文化的另一種樣貌。

縣府指出，「金門中秋博狀元餅」不僅是金門重要民俗活動，也是交通部觀光署認證的「台灣觀光雙年曆」全國級活動。今年配合縣長陳福海推動的「多元友善觀光」政策，除延續經典博餅體驗，也首度加入音樂與舞蹈元素，希望以更活潑、多元的方式，拉近傳統文化與年輕世代的距離。

縣府表示，今年中秋到金門，除了可以「博」好運，也可以一起「舞」出好運，兩支《博餅舞》影片已上架「樂遊金門YouTube」，民眾可透過影片或QR Code跟著林沁及金門舞蹈團體一起學舞、挑戰，也歡迎將自己的《博餅舞》分享到社群平台，讓金門中秋的歡樂從島上一路延伸到更多地方。

金門縣政府推出博餅舞由KDC金門流行舞蹈團接棒，推出「跟著博餅舞遊金門」，把舞台從一張博餅桌延伸到整座金門島，舞團走訪清金門鎮總兵署，舞團俏皮可愛的模樣超吸睛。圖／縣府提供

金門縣政府推出博餅舞這次由KDC金門流行舞蹈團接棒，推出「跟著博餅舞遊金門」，把舞台從一張博餅桌延伸到整座金門島，舞團走訪清金門鎮總兵署、建功嶼、習山湖公園、山后民俗文化村、陳景蘭洋樓及古崗學校洋樓等觀光亮點與文化場域。圖／縣府提供