墾丁南灣海域染黑遊客驚嚇 罪魁禍首竟是他

有超過300年的金門中秋博餅，今年不只「博」好運，還要「舞」出新潮流。金門縣政府為讓傳統中秋民俗走進年輕世代，首次將博餅文化結合音樂、流行舞蹈，推出《博餅舞》，邀請富邦悍將啦啦隊「幸運甜心」林沁領跳，首波影片在社群平台已累積超過20萬次觀看；第二波則由金門在地舞蹈團體KDC金門流行舞蹈團接棒，將舞步搬到島上各大景點，以一支舞串起金門人文、歷史與自然風光。

2026-09-09 13:04