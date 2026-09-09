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墾丁南灣海域染黑遊客驚嚇 罪魁禍首竟是他

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾丁南灣沙灘今天早上黑色汙水從排水溝流向大海，原本清澈的海水變成一片汙濁。圖／民眾提供
墾丁南灣沙灘今天早上黑色汙水從排水溝流向大海，原本清澈的海水變成一片汙濁。圖／民眾提供

墾丁南灣沙灘今天早上突然出現一條黑帶，黑色汙水從排水溝流向大海，原本清澈的海水變成一片汙濁，嚇壞遊客。墾丁國家管理處派員查看後，發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗導致，依國家公園法開罰並通報屏東縣環保局裁處。

今天上午有民眾發現南灣一處排水溝，黑色汙水大量流入海中，整片海頓時變得混濁，原本湛藍海水及潔白沙灘全被染黑，不少正在戲水的遊客嚇得連忙躲避，直呼太誇張。

墾管處派員調查發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗，大量高壓水柱沖洗水溝，導致水溝底泥流到大排及沙灘。墾管處要求公路局廠商立即停止作業並抽回汙水，將依國家公園法開罰3000元，並通報屏東縣環保局依水汙染防治法進行裁處。

墾丁南灣沙灘今天早上出現一片黑色汙水，墾管處調查發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗導致。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘今天早上出現一片黑色汙水，墾管處調查發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗導致。圖／墾管處提供

墾丁南灣沙灘今天早上黑色汙水從排水溝流向大海，原本清澈的海水變成一片汙濁。圖／民眾提供
墾丁南灣沙灘今天早上黑色汙水從排水溝流向大海，原本清澈的海水變成一片汙濁。圖／民眾提供

墾丁南灣沙灘今天早上出現一片黑色汙水，墾管處調查發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗導致。圖／墾管處提供
墾丁南灣沙灘今天早上出現一片黑色汙水，墾管處調查發現是公路局委託廠商進行南灣段水溝清洗導致。圖／墾管處提供

墾丁 遊客 墾管處 國家公園

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