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「悲傷換利潤」高雄一殯BOT 引發營利化爭議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市議員郭建盟反對第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，要求暫緩。圖／取自高雄市議會
高雄市議員郭建盟反對第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，要求暫緩。圖／取自高雄市議會

高雄市第一殯儀館綜合大樓採ＢＯＴ興建，工程經費十六億元，下半年公告招商，議員郭建盟質疑未充分討論、取得共識就推動，形同偷渡。公有殯葬設施背後牽涉遺體尊嚴、平等對待及公共責任，不應完全交由市場決定，變營利生意。民政局表明，ＢＯＴ政策仍將依程序推動。

郭建盟昨質詢提出五大反對理由，包括公立殯葬設施不應營利化；ＢＯＴ成本最終仍由喪家負擔；平價服務恐遭排擠；殯葬基金尚有餘裕；公產交付民營恐形成長期寡占。

「治喪與一般消費不同」，郭說，親人過世，家屬悲傷、脆弱無法選擇不消費。若涉及弱勢、重大案件或無名屍更需政府介入。儘管一殯ＢＯＴ案可減輕市府十六億元興建負擔，但業者除須回收建設成本，還考量融資利息、人事、設備維修、稅負、風險及利潤。

他也擔心，即使訂定平價服務，卻未必能控制家屬最後治喪總支出。尤其遺體冷凍、平價禮廳、弱勢減免及緊急應變等核心服務牽涉公共利益，應由政府承擔，若採ＢＯＴ營運，廠商付出的興建成本最終恐由喪家埋單，市府「不要拿悲傷換利潤」。

郭表示，殯葬土地取得及使用管制嚴格，市場進入門檻高，若交單一業者經營恐形成長期寡占，價格及服務缺乏其他競爭制衡。高雄市殯葬事業管理基金二○二三到二○二五年收入約八點五六億元、支出約二點八億元，賸餘約五點七六億元，市府並非無財源，應評估自建或分年負擔。

民政局長閻青智答詢表示，市府政策仍是採ＢＯＴ方式推動，議員意見會請業務單位納入參考。

高雄 悲傷 BOT

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