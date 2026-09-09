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高雄雨後路坑想修「沒錢」 議員疑錢花到哪去？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄豪雨過後道路出現大大小小坑洞，議員質疑「救命錢」已見底。記者劉學聖／攝影
高雄豪雨過後道路出現大大小小坑洞，議員質疑「救命錢」已見底。記者劉學聖／攝影

高雄豪雨過後坑洞頻傳，基層修繕經費卻傳提前見底，掀起藍綠攻防。藍營議員指雨後道路出現大小坑洞，小坑洞對騎士就可能造成致命風險，市府不能把道路受損全歸因天災，施工品質、巡檢及驗收機制都應檢討，綠營議員直指基層沒錢都因財劃法修法，讓高雄少了上百億元經費。

民政局表示，高市六公尺以下道路維護費除公所編年度預算，民政局亦編相關補助，若公所預算用罄，可函報民政局補助，無經費提前見底狀況。八月超大豪雨，各區公所第一時間主動巡查六公尺以下巷道坑洞狀況，上班日前全數補好。另市府設災害準備金分配合區，倘各區用罄，公所仍可先編六公尺以下路面維護費搶修，後續再請市府動支災準金轉正，確保不因預算影響搶險。

國民黨議員李雅靜昨要各區區長舉手表態，目前是否仍有剩餘經費可用於臨時、突發基層修繕，但現場無人舉手，她批「現在才九月，剩下四個月都不做事了」？她指部分公所三、四月就喊沒錢，五、六月幾乎用罄，碰到道路等修繕需求只能再向民政局爭取經費，年年陷入循環。大雨後出現坑洞，基層修繕費是「救命錢」，要求民政局調出各區近三年小型工程預算及決算，抓出合理額度，同時清查有無同一路段反覆刨鋪、排水設施一修再修等問題。

民進黨議員林智鴻回擊，地方政府財源不足不全在於市府預算編列，也仰賴中央統籌分配及各項補助，財劃法修法後，導致高雄減少上百億元，基層建設大受衝擊。若只看區公所經費不足，卻未追究地方財源遭壓縮原因，就沒有看到問題核心，中央補助減少，財源問題不能全部歸咎市府。

高雄 豪雨 藍營

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