電子煙回收啟動 高雄設43處回收點

國民健康署今天啟動電子煙回收機制，高雄市衛生局同步於衛生局、全市38區衛生所及社區心衛中心設置43處回收點，民眾可就近將電子煙投入指定回收桶，無需登記或查驗。

衛生局今天發布新聞稿表示，行政院院會已審議通過「菸害防制法」部分條文修正草案，後續將函請立法院審議。修法重點之一是將持有類菸品納入行政罰，使用或持有電子煙等類菸品，罰鍰最高10萬元。

衛生局指出，為鼓勵民眾在修法前主動清空手邊電子煙等產品，國健署今天起啟動回收機制，並將持續至新法修正通過施行後滿1個月。

衛生局指出，民眾可將欲回收的電子煙產品自行投入各回收點指定回收桶，不需提供個人資料，也不須接受產品查驗。各回收點另提供戒菸宣導資訊，協助有戒菸需求的民眾取得相關服務。

衛生局表示，電子煙會釋放多種化學物質，可能對肺部、心血管及腦部發育造成危害，呼籲民眾不要因外型、口味等因素嘗試使用，落實「不嘗試、不購買、不推薦」原則。

此外，有戒菸需求者可撥打免費戒菸專線0800-636363，或接受戒菸諮詢、藥物治療等專業服務，也可洽高雄市二代戒菸合約醫事機構及社區藥局戒菸據點尋求協助。