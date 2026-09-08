快訊

柯文哲二審要求法庭直播 批司法院「行政凌駕審判」書狀內容全曝光

二審庭期喬不攏…柯文哲怨「押人逼供」 法官直言：看你們要拖多久

暴食催吐長期低血鉀！24歲吃播女網紅猝逝 百萬帳號全清空

聽新聞
0:00 / 0:00

電子煙回收啟動 高雄設43處回收點

中央社／ 高雄8日電

國民健康署今天啟動電子煙回收機制，高雄市衛生局同步於衛生局、全市38區衛生所及社區心衛中心設置43處回收點，民眾可就近將電子煙投入指定回收桶，無需登記或查驗。

衛生局今天發布新聞稿表示，行政院院會已審議通過「菸害防制法」部分條文修正草案，後續將函請立法院審議。修法重點之一是將持有類菸品納入行政罰，使用或持有電子煙等類菸品，罰鍰最高10萬元。

衛生局指出，為鼓勵民眾在修法前主動清空手邊電子煙等產品，國健署今天起啟動回收機制，並將持續至新法修正通過施行後滿1個月。

衛生局指出，民眾可將欲回收的電子煙產品自行投入各回收點指定回收桶，不需提供個人資料，也不須接受產品查驗。各回收點另提供戒菸宣導資訊，協助有戒菸需求的民眾取得相關服務。

衛生局表示，電子煙會釋放多種化學物質，可能對肺部、心血管及腦部發育造成危害，呼籲民眾不要因外型、口味等因素嘗試使用，落實「不嘗試、不購買、不推薦」原則。

此外，有戒菸需求者可撥打免費戒菸專線0800-636363，或接受戒菸諮詢、藥物治療等專業服務，也可洽高雄市二代戒菸合約醫事機構及社區藥局戒菸據點尋求協助。

電子煙 高雄 國健署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菸害防制法新制將上路 竹市9月8日起4大據點設「電子煙回收桶」

電子煙回收首日反應冷 民眾認設點不親民、盼擴點至超商

只想吸一口看看？ 校園通報案件暴增 逾4萬青少年使用電子煙

瘦瘦針頭亂丟最高罰10萬元 環部：妥善回收避免感染風險

相關新聞

高雄氣爆12年代位求償卡關 議員曝：善款歸墊遙遙無期

高雄氣爆屆滿12年，逾11億元代位求償官司仍未落幕。市議員陳麗娜今質詢指出，二審判市府負80％責任，質疑善款先行支付後，求償款至今未歸墊；法制局坦回應，市府、華運、榮化及中油均已上訴，目前最高法院正進行調解，並坦言80％責任比例過重。

高雄豪雨炸出天坑「救命錢」卻見底？藍轟預算失準 綠批財劃法害的

高雄豪雨過後道路坑洞頻傳，基層修繕經費卻提前見底，意外掀起藍綠攻防。國民黨高雄市議員李雅靜今在議會質詢各區長，小型工程預算還有餘裕、足以應付突發狀況者「請舉手」，現場竟無人舉手，她痛批，都不做事了？不過，民進黨議員林智鴻直指基層沒錢，都因財劃法修法後，讓高雄少了上百億元經費。

「修太貴、不修燒錢」太武輪維管費破千萬 綠島鄉公所決定拍賣

台東縣綠島鄉公所去年接收退役近30年的「太武輪」打算重新營運，如今卻成了地方財政沉重負擔。原本估計花2000萬元整修即可重新出航，後續評估整修費用卻暴增至至少8000萬元，加上中央補助無望，船隻停泊及管理費已累計超過1000萬元，鄉公所日前決定放棄修繕，改以公開標售處理，力拚年底前「清船」。

身後事也要BOT？高雄一殯16億案挨轟偷渡 議員：別拿悲傷換利潤

高雄市第一殯儀館綜合大樓採BOT興建，工程經費16億元，下半年公告招商，議員質疑，重大政策未充分討論、取得社會共識就推動，形同偷渡，要求暫緩；對此，民政局表明，BOT政策仍將依程序推動。

高雄水溝蓋縫咚咚響 里長參選人釘墊片止響反挨轟

高雄市鳳山區居民反映，路旁水溝蓋因不平整，汽、機車每次輾過都會發出「咚！咚！咚！」聲響，深夜格外擾人。當地里長參選人自想辦法，將金屬墊片釘入水溝蓋縫隙，希望降低噪音，不料影片引發網友正反兩極評論，甚至遭批「有時候最怕蠢人靈機一動」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。