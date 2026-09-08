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金門廢漁網纏繞三棘鱟 縣府：巡查或通報發現將清理或移置

中央社／ 金門8日電

金門潮間帶時見「活化石」三棘鱟遭廢棄漁網纏住致死；金門縣產發處表示，經巡查或民眾通報，網具明顯廢棄損壞或纏鱟者將先清理，較難判斷則暫時移置保管，避免網具再纏鱟。

有活化石之稱的瀕危物種三棘鱟於金門仍有較穩定族群，但近日陸續有民眾於臉書（Facebook）社團「金門潮間帶」發文，指潮間帶發現鱟遭纏網。

金門潮間帶學會常務理事黃秀婷接受中央社採訪表示，她與學會成員長年走訪金門各處潮間帶記錄生態，而潮間帶常見廢棄漁網纏住鱟在內各種生物，包括金門東半島青嶼、西北海岸北山、沙崗、西半島下埔下、南門海、水頭與烈嶼雙口、貴山等都曾見過成鱟被纏網。

她說，曾看過4隻鱟遭廢棄網纏住，當時只救下3隻仍生存個體；有時救援是一對，也常有單隻，甚至發現時也有纏網多日已死亡。

黃秀婷表示，一般民眾很難常在潮間帶活動與有工具能隨時救鱟；公部門應積極處理潮間帶廢棄漁網，「不可能今天提問題，明天就能完全移除完，但希望相關單位能積極推動移除作業，讓成鱟能順利上岸繁殖產卵也能順利返回海洋。」

金門縣政府產業發展處長黃儒新今天告訴中央社，去年縣府公告禁止採捕三棘鱟，但在鱟繁殖季仍發現有鱟遭廢棄漁網纏繞，所以目前在禁捕公告下再進行配套措施。

黃儒新表示，縣府人員將不定期巡查鱟常遭纏網熱點，包括金門本島西南角、烈嶼雙口海灘等，如發現明顯廢棄損壞網具將僱工清理以廢棄物處置，如外觀仍完好或較難判斷是否廢棄者，將與當地村里長會勘移除，先暫置保管在新湖漁港暫置區6個月，民眾可在期間內領取。

黃儒新說，過去縣府主要是救援遭纏網的鱟，現在也管制漁網，相關作法上週已通知各鄉鎮公所、水試所、漁會及金門縣三棘鱟保育協會，並請社會處轉知社區發展協會；他也說，下階段會進行法律位階修正，包括罰則與其他行政約束措施，「修法需一定程序，現在是先移置保管，避免再對鱟造成影響」。

黃儒新表示，民眾在海邊、潮間帶發現廢棄漁網都可通報縣府處置，也提醒民眾善盡漁網具管理責任，隨時注意網具狀況，如發現鱟遭漁網具纏繞應立即拆除網具並將鱟放回原海域，不得任其持續遭受纏繞。

金門 潮間帶 中央社

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