MUTEK首登台 攜手TTXC打造數位藝術展示及媒合平台

全球數位藝術與電子音樂平台MUTEK今年首度與TTXC台灣文化科技大會合作，10月15日至18日將在高雄駁二藝術特區登場，集結國際團隊呈現數位藝術、AI、電子音樂及沉浸式展演。

高雄市文化局今天發布新聞稿表示，今年TTXC以Let's Play!為主題，首度引進MUTEK國際網絡，由初未來（Hello World）籌劃執行，將於駁二LIVEWAREHOUSE及大勇區8號倉庫等場域推出展演，其中「噪動未來：AI沉浸電波」及「復古未來：AI電音派對」將結合聲響與光影。

主辦單位指出，MUTEK創立於2000年，總部位於加拿大蒙特婁，長期聚焦電子音樂、音像藝術、生成藝術、AI及數位文化，並在墨西哥城、聖地牙哥、布宜諾斯艾利斯、杜拜及東京等地建立國際網絡。

主辦單位表示，近年台灣科技藝術創作也持續參與MUTEK蒙特婁，此次也將邀MUTEK蒙特婁及日本團隊參與國際論壇與一對一媒合，讓台灣創作者有機會與國際策展及製作體系交流。

主辦單位表示，台灣新媒體藝術創作團隊超維度的作品「生態池」，今年在MUTEK數位村展出，以AI演算法生成幻想生物，探討人工智慧、生命與演化；新媒體藝術家黃偉、鄭道元作品INNERSTAR-01則在加拿大科技藝術中心沉浸式穹頂劇場演出，結合天文現象、物理數據、即時影像及多聲道聲響。

文化局表示，台灣科技藝術近年逐步累積國際展演經驗，此次MUTEK首度與TTXC合作，除帶來國際藝術家與作品，也提供台灣創作者展示及媒合機會；相關活動將於10月15日至18日在高雄駁二藝術特區登場，詳細演出內容將陸續公布。