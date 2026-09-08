金門航空站飛安宣導 邀在地學生參加培養安全意識

金門航空站今天舉辦飛航安全宣導活動，邀請金門在地學生參加寫生、書法比賽。金門航空站表示，透過創作寓教於樂，讓飛航安全從小扎根，培養學生關注飛安、守護安全責任意識。

金門航空站今天舉辦民國115年度飛航安全宣導活動，邀請金門在地5所國中及14所國小上百名師生參加寫生及書法比賽。

林義勇致詞表示，此次宣導以機場四周及跑道區域禁止從事遙控無人機飛航活動為主題，無人機在金門機場、其他機場都有干擾案例發生，各機場也都有建置防治系統，呼籲民眾使用無人機應注意相關禁止規定。

金門航空站透過新聞稿指出，辦理飛航安全宣導寫生及書法比賽，盼透過創作寓教於樂，讓飛航安全從小扎根，培養學生關注飛安、守護安全責任意識。後續也將於臉書舉辦抽獎活動，獎項包含航空公司提供國內線機票、飛機模型等大獎。

金門航空站表示，本年度飛安宣導重點主題包含「機場四周及公告區域禁止從事遙控無人機飛航活動」、「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「機場四周禁止飼養或放飛飛鴿」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機或託運之危險物品及必須託運之可能影響飛航安全物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器」共7項。