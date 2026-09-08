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「修太貴、不修燒錢」太武輪維管費破千萬 綠島鄉公所決定拍賣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
退役近30年的「太武輪」曾被綠島鄉公所寄望重新活化，如今因整修經費暴增、中央補助無著，且維管費已逾千萬元，最終走上公開拍賣之路。圖／台東縣政府提供
退役近30年的「太武輪」曾被綠島鄉公所寄望重新活化，如今因整修經費暴增、中央補助無著，且維管費已逾千萬元，最終走上公開拍賣之路。圖／台東縣政府提供

台東綠島鄉公所去年接收退役近30年的「太武輪」打算重新營運，如今卻成了地方財政沉重負擔。原本估計花2000萬元整修即可重新出航，後續評估整修費用卻暴增至至少8000萬元，加上中央補助無望，船隻停泊及管理費已累計超過1000萬元，鄉公所日前決定放棄修繕，改以公開標售處理，力拚年底前「清船」。

鄉公所表示，「太武輪」目前停泊高雄港，每天停泊費就超過1萬元，另有人員管理等支出，每月約需50萬元。船隻自金門運抵高雄後，累計相關費用已超過1000萬元，對規模有限的公所而言，已成為難以長期負擔的財政壓力，加上交通部航港局已明確表達不予補助，讓原本的修繕構想失去財源支撐。

綠島鄉公所去年3月接手「太武輪」，原本是希望透過整修活化老船，再採BOT方式引進民間業者營運，增加綠島海上交通及觀光運輸選項。不過，船舶後續檢修評估結果不如預期，整修所需經費從最初估算的2000萬元，一口氣拉高到至少8000萬元，等於暴增4倍。

在修繕經費及後續營運均無著落的情況下，鄉公所於第22屆第18次臨時會提出「太武輪客船報廢處置案」，改建議採「報廢公開標售、現況交付」方式處理，經鄉民代表會同意。目前已委託專業單位進行鑑價，預計9月21日前取得結果，再辦理線上公開標售。

公所表示，既然修繕計畫已確定無法推動，將不再讓停泊及管理費持續增加，盼盡速完成拍賣，絕對今年底一定要拍賣。至於鄉民代表曾建議將船隻沉放海中作為人工魚礁，因涉及相關申請及評估程序，成本經估算至少是拆解後直接標售的5倍以上；此外，沉放後也可能產生海洋生態及漁民作業風險，因此最後未採取此方案。

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