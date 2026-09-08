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21天豪雨後迎來陽光 業者走進內門偏鄉免費請全校師生吃手作漢堡

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供
高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供

高雄歷經長達21天豪大雨，山區及偏鄉生活受到影響，隨著暑假結束、學生重返校園迎來開學後難得的好天氣。高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，希望用一顆顆熱騰騰的漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也把豪雨過後的第一份陽光、幸福與溫暖送進偏鄉校園。

業者沈杰表示，「大雨會停，陽光會再出現，希望孩子在新學期開始，也能感受到社會一直有人關心與陪伴他們。」他們團隊一早就進駐金竹國小，從食材準備、豬肉牛肉煎製、麵包烘烤到漢堡組裝，全程現場製作，讓全校師生不用花一毛錢，就能一起享用剛出爐的美式手工漢堡，也希望在雨過天晴的校園裡，留下孩子最開心的笑容與難忘回憶。

沈杰說未來也將持續結合愛分享及更多企業、民間力量，關懷偏鄉學童與弱勢團體，讓公益不只是一次活動，而是持續走進更多需要關懷的地方。

高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供
高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供

高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供
高雄一家知名食品業者特別選在雨過天晴的日子，走進高雄內門偏鄉金竹國小，免費為全校師生現場製作職人級美式手工漢堡，陪伴孩子迎接新學期，也將愛與溫暖送進校園。圖／業者沈杰提供

豪雨 內門 偏鄉

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