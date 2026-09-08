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屏東強化護豆專案 移除綠鬣蜥範圍增至7鄉鎮
因應栽種期即將到來，屏東縣政府執行「護豆專案2.0」，移除綠鬣蜥範圍擴增7個鄉鎮市，由農業處委託專業廠商，加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，降低農作物受損情形。
屏縣府去年9月針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等4個主要紅豆栽培鄉鎮市執行「護豆專案」，在夜間較易捕捉綠鬣蜥時間加強移除作業，為期1個月共計執行11次，移除綠鬣蜥802隻。
縣府今天新聞稿表示，今年的護豆專案升級為2.0版本，從9月15日起至11月17日止，執行期間由1個月拉長為2個月，標的作物也由紅豆擴增至所有裡作（指在第二期作後至次年第一期作之前期間種植）作物，除原執行4鄉鎮外還增加潮州鎮、崁頂鄉及南州鄉等共7個鄉鎮，守護農民降低損失。
縣府農業處表示，因夜間巡捕可能有造成田區受損，農民可通報縣府，通報電話為08-7320415分機3764或3765，或透過鄉鎮市公所及農會登記欲移除綠鬣蜥田區點位，並於廠商前往移除時陪同前往。
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