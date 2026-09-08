中國海警擾金門 海巡：適切應處破除認知作戰企圖

4艘中國海警船今天侵擾金門水域，海巡署表示，中國海警持續「假執法、真擴權」侵擾金門限制水域；將持續強化情監偵及海上部署，採取適切必要應處作為破除中國認知作戰企圖。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿指出，第十二巡防區今天上午8時許，偵獲中國海警「14608」、「14527」、「14604」及「14531」等4艘海警船於金門南方限制水域外異常聚集，隨即調度巡防艇前推至限制水域線上部署對應。

金馬澎分署表示，上午9時4艘海警船自大帽山西南航入金門限制水域，海巡艇立即快速前推併航拒止，並透過中、英文廣播要求轉向航離。在海巡全程併航監控與驅離下，中國海警船於上午11時9分全數航出金門限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警持續以「假執法、真擴權」方式，侵擾金門限制水域，除在海上行動製造現場壓力，更透過認知作戰發布片面訊息，「運用廣播對我實施『心理戰』及『促統宣言』，企圖營造其對金門海域具管轄權之假象」。

海巡署表示，將秉持「不挑釁、不退縮」原則，持續強化情監偵及海上部署，採取適切、必要應處作為，破除中國認知作戰企圖，以實際行動捍衛國家主權，確保海洋權益與海域安全。