壽山動物園解說教育中心改造開放 首展黑熊「小山」骨骼標本

高雄壽山動物園解說教育中心歷經數月整修，近日以嶄新面貌重新開放，營造兼具知識傳遞、生態及環境教育展示推廣、休憩功能的多功能空間；園方更首度展示台灣黑熊「小山」骨骼標本。

為強化壽山動物園知識傳遞與教育推廣功能、提供遊客更佳學習體驗與遊園休憩環境，高雄市觀光局啟動「解說教育中心」整建改造工程，近日完工並重新開放。

觀光局今天發布新聞稿說明，改造工程規劃「森林綠意生態牆」、「教育推廣展示區」及「光影漫遊廊道」。以耐陰植物及仿生植栽打造的「森林綠意生態牆」，將綠意延伸至室內；「光影漫遊廊道」則以採光天井與藝術鋼板，引入大量自然光。

「教育推廣展示區」將於櫥窗布展空間與展示層架不定期推出主題展覽、展示模型與標本；為迎接解說教育中心重新開放，園方更首度展示台灣黑熊「小山」骨骼標本。

觀光局表示，「小山」早年在野外因誤觸陷阱失去右前腳掌，後收容於壽山動物園，如今以骨骼標本形式重新呈現於教育中心，成為珍貴生命教育教材。

民眾可透過玻璃櫥窗與解說牌面，近距離觀察黑熊適應山林攀爬與覓食的骨骼生理構造，更能從小山缺損右前肢，看見野生動物在野外可能面臨的陷阱威脅與生存困境，進一步思考如何降低人為活動對野生動物生存所造成的威脅與影響。

此外，觀光局並辦理「動物覓食玩具製作」DIY體驗課程等活動，未來也將不定期於解說教育中心推出動物保育及環境教育課程活動，歡迎民眾參觀。